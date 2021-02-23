人民网约翰内斯堡2月23日电 （记者王磊）南非统计局近日公布了2020年第四季度的最新失业数据，显示南非的失业率已经达到自开展季度劳动力调查（QLFS）以来的最高点。

最新调查结果显示约有100万人从“不从事经济活动”（这一人群的定义很宽泛，但包括那些在新冠肺炎疫情期间失去工作的人）重新回到了工作岗位。然而，失业的人数要远高于重新就业的人数。

据介绍，2020年第四季度就业人数增加33.3万，达到1500万。与此同时，失业人数比2020年第三季度增加70.1万，达到720万。与2019年同期相比，全国新增失业人口140万。南非统计局的报告指出，第四季度有14万人新加入了劳动力队伍。

为了更好地了解2020年第3季度至2020年第4季度的主要劳动力市场指标，统计局专门研究了劳动力市场类别之间的变动。统计局注意到，在这两个季度之间，有大量人从“其他不从事经济活动”类别转到“就业”和“失业”状态。

与就业人口相比，失业人口比例更高，这导致官方失业率大幅上升1.7个百分点，达到32.5%。这是自2008年开始开展季度劳动力调查以来的最高水平。

根据扩大的失业定义，第四季度的失业率比第三季度下降了0.5个百分点，达到42.6%。除采矿业和金融业外，所有行业都出现了就业增长。

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