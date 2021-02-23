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冬季来临南非可能迎来第三波疫情 豪登省省长呼吁加快疫苗接种计划

2021年02月23日22:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡2月23日电 （记者王磊）据南非政府23日消息，由于本国即将迎来冬季，南非有可能面对第三波疫情，豪登省省长马克胡拉呼吁实施紧急新冠肺炎疫苗接种计划。

据悉，目前豪登省累计新冠肺炎确诊病例已超过40万，其中有近1万人死于呼吸道疾病。马克胡拉表示，疫苗是防治新冠肺炎的决定性武器，疫苗接种计划必须立即大规模推广，以挽救更多生命。

马克胡拉透露豪登省计划为省内67%（约1040万）的人口接种疫苗，同时呼吁人们做好大范围接种疫苗的准备。

截至目前，豪登省已有5214名医护人员接种强生疫苗，该省计划在疫苗推广计划的第一阶段为21万余名医护人员接种疫苗。第二阶段将侧重于超过737万名基本工人和人口中的弱势群体，如老年人和其他疾病患者。第三阶段将集中为本省18周岁以上的超过278万人接种。

马克胡拉说，目前已经在初级保健中心建立了150多个疫苗接种点，并在全省范围内培训疫苗接种员。他同时赞扬了为挽救生命而不懈努力的医护人员。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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