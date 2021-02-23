人民网北京2月23日电 据“外交部发言人办公室”消息，在2月23日外交部例行记者会上，湖北广电记者问：据报道，美国约翰斯·霍普金斯大学中非研究中心负责人称，该中心在查阅中国在非洲开展项目有关对外贷款文件后发现，没有任何证据表明，如果有关国家出现无法还债问题，中方会没收其资产。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。不久之前，美国《大西洋月刊》也刊发了题为《中国的“债务陷阱”是虚构的》文章，援引大量证据表明有关“中国制造‘债务陷阱’”的说法是一些西方国家政客精心编造的谎言。

关于债务问题，中方也多次表明立场。在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过四分之三，在帮助非洲国家减轻债务负担上负有更大责任，没有哪个非洲国家是因为同中国开展合作而陷入债务困境的。当非洲国家出现经济困难时，中方始终愿通过友好协商寻求妥善解决办法，我们从不逼债，更不会要求签订什么“霸王条款”。同时，中方高度重视非洲减缓债问题，我们正遵照中非领导人共识和二十国集团缓债倡议，积极回应非方关切，已同16个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识。中方还在中非合作论坛框架下免除了15个非洲国家2020年底到期的无息贷款债务。所谓“中国制造‘债务陷阱’”是假，一些国家别有用心之人挑拨离间中非关系是真。在这个问题上，凡是抱着公正的态度，都会得出客观的结论。

中国对非合作一贯坚持真实亲诚理念和正确义利观，秉持公开透明、平等互利和共商共建共享原则，有力促进了非洲经济社会发展和民生改善。中国迄今已帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中方参与投资建设的尼日利亚莱基深水港、肯尼亚内罗毕机场快速路项目，丰富了中非投融资合作方式，助力非洲实现自主可持续发展。中非合作坦坦荡荡，合作成果实实在在。

发展中国家债务问题由来已久，成因复杂，根本解决之道在于帮助和支持这些国家增强自主发展能力，实现更大发展。中国一直致力于为发展中国家的发展创造一个有利的国际环境，一直致力于通过各种方式开展合作实现共同发展。中方愿继续同国际社会一道为非洲国家减债缓债作出努力。希望发达国家和主要国际金融机构重视非洲国家关切，加大力度减免非洲国家债务。

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