人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部：所谓“中国制造‘债务陷阱’”是假，挑拨离间中非关系是真

2021年02月23日18:46 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京2月23日电 据“外交部发言人办公室”消息，在2月23日外交部例行记者会上，湖北广电记者问：据报道，美国约翰斯·霍普金斯大学中非研究中心负责人称，该中心在查阅中国在非洲开展项目有关对外贷款文件后发现，没有任何证据表明，如果有关国家出现无法还债问题，中方会没收其资产。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。不久之前，美国《大西洋月刊》也刊发了题为《中国的“债务陷阱”是虚构的》文章，援引大量证据表明有关“中国制造‘债务陷阱’”的说法是一些西方国家政客精心编造的谎言。

关于债务问题，中方也多次表明立场。在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过四分之三，在帮助非洲国家减轻债务负担上负有更大责任，没有哪个非洲国家是因为同中国开展合作而陷入债务困境的。当非洲国家出现经济困难时，中方始终愿通过友好协商寻求妥善解决办法，我们从不逼债，更不会要求签订什么“霸王条款”。同时，中方高度重视非洲减缓债问题，我们正遵照中非领导人共识和二十国集团缓债倡议，积极回应非方关切，已同16个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识。中方还在中非合作论坛框架下免除了15个非洲国家2020年底到期的无息贷款债务。所谓“中国制造‘债务陷阱’”是假，一些国家别有用心之人挑拨离间中非关系是真。在这个问题上，凡是抱着公正的态度，都会得出客观的结论。

中国对非合作一贯坚持真实亲诚理念和正确义利观，秉持公开透明、平等互利和共商共建共享原则，有力促进了非洲经济社会发展和民生改善。中国迄今已帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中方参与投资建设的尼日利亚莱基深水港、肯尼亚内罗毕机场快速路项目，丰富了中非投融资合作方式，助力非洲实现自主可持续发展。中非合作坦坦荡荡，合作成果实实在在。

发展中国家债务问题由来已久，成因复杂，根本解决之道在于帮助和支持这些国家增强自主发展能力，实现更大发展。中国一直致力于为发展中国家的发展创造一个有利的国际环境，一直致力于通过各种方式开展合作实现共同发展。中方愿继续同国际社会一道为非洲国家减债缓债作出努力。希望发达国家和主要国际金融机构重视非洲国家关切，加大力度减免非洲国家债务。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部