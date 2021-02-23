新华社伦敦2月22日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊22日在议会公布了一个路线图，计划分四步逐渐放宽英格兰地区现有的新冠疫情防控措施，但具体如何实施还需要视疫情最新发展状况而定。

据政府介绍，这个路线图每一步实施前政府都会评估新冠疫情防控效果是否达到相关标准。第一步主要包括：计划从3月8日起所有学校复课；3月29日起，将允许6个人或两户家庭在户外聚会，户外体育设施重新开放等。

第二步不会早于4月12日开始实施，主要包括允许非必需的零售业店铺、理发店、公共图书馆、动物园等重新开放。第三步不会早于5月17日实施，主要包括：撤销户外社交活动的大部分限制，但仍不允许30人以上的聚会。电影院重新开放，部分在符合条件的室内场馆举行的运动赛事和表演也将可以举办。

第四步将不会早于6月21日实施，届时所有限制社交接触的相关防疫措施有望撤除。

政府表示，除英格兰以外，苏格兰、威尔士以及北爱尔兰也会陆续按各自规划逐步放宽“禁足”措施。

约翰逊说，政府对变异新冠病毒保持警惕，如有证据显示出现了疫苗无法对其发挥作用的新变异病毒，不排除将在地方或地区层面再次实施限制措施。

英国政府22日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例10641例，累计确诊4126150例，累计死亡120757例。

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