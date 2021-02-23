新华社圣地亚哥2月22日电（记者尹南 张笑然）智利卫生部22日宣布，截至当地时间21日21时，智利过去24小时新增新冠确诊病例3547例，累计确诊达803009例；新增死亡84例，累计死亡20126例。

智利卫生部长恩里克·帕里斯22日在例行新闻发布会上介绍，全国累计核酸检测次数超过900万次。他说，虽然过去几周智利新增病例数较为稳定甚至有所下降，但目前正值智利民众结束休假返回工作岗位，新冠疫情“很有可能”出现反弹。

智利近来宣布放松部分防疫限制措施，本月18日起，一些疫情较轻的地区获准重新开放电影院；25日起，全国宵禁时间缩短一小时。

包括中国科兴公司研发疫苗在内的3款新冠疫苗已在智利获紧急使用许可。2月3日，智利启动新冠疫苗全国大规模接种。截至22日，智利已有293.8万人至少接种了一剂新冠疫苗，65岁以上老人接种比例已达69%。

智利政府计划今年第一季度完成500万人接种，上半年完成1500万人接种，约占全部人口的80%。智利免疫学与免疫治疗千年研究所所长卡莱尔希斯预计，在保持目前接种进度、公民配合接种第二剂且各药企能够按时交付疫苗前提下，智利今年第三季度有望通过接种达到“群体免疫”。

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