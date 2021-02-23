新华社华盛顿2月22日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国白宫22日傍晚举行烛光仪式，悼念50万名死于新冠疫情的美国人。

随着夜幕降临，白宫南门廊和两侧楼梯上，燃起500支白色蜡烛，寒风中闪烁如点点泪光。美国总统拜登夫妇和副总统哈里斯夫妇戴黑色口罩，穿黑色服装，在海军陆战队乐队演奏的《奇异恩典》乐声中肃立默哀。

默哀前，拜登发表讲话，呼吁美国民众共同悼念这些“独自咽下最后一口气”的人们。他说，逝者遍及各年龄层，他们的死亡是亲人“胸口的黑洞”。尽管疫情已持续很长时间，“但我们不能让自己对悲伤变得麻木不仁……必须抵制把每个生命看成一个统计数字、一种模糊概念，或者一桩新闻”。

当天下午，拜登发布总统公告，下令美国境内外所有联邦建筑和军事设施降半旗5天，以悼念新冠逝者。

22日，多家机构和媒体的实时统计数据显示，美国因新冠疫情累计死亡人数超过50万，超过世界其他任何国家，也超过在一战、二战和越南战争战场上死亡的美国人总和。美国疾控中心下属国家健康统计中心18日公布的2020年上半年初步数据显示，美国人平均预期寿命从2019年的78.8岁降至77.8岁，缩短整整1岁，为二战以来最大降幅。

美媒援引公共卫生专家观点说，美国新冠致死最终人数将取决于接种疫苗速度、变异病毒影响以及美国民众遵守戴口罩和保持社交距离等抗疫措施的情况。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇21日说，即便美国到今年年底能够恢复“显著程度的常态”，美国民众可能仍需在2022年戴口罩以阻止新冠病毒传播。

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