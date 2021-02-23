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伊朗最高领袖：如有需要或将浓缩铀丰度提高至60%

2021年02月23日14:48 | 来源：新华社
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新华社德黑兰2月22日电（记者夏晨）伊朗最高领袖哈梅内伊22日说，伊朗在核问题上不会退却，决心基于国家现实和未来需要发展核能力，如有需要可能将浓缩铀丰度提高至60%。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈梅内伊当天在德黑兰对专家会议（负责选举、监督、罢黜伊朗最高领袖的最高权力机构）成员讲话时说，伊朗决心发展与国家需求相符的核能力，这就是为什么伊朗浓缩铀丰度将不会受限于20%，如有需要可能会将浓缩铀丰度提高至60%。他同时表示，如果西方国家遵守此前达成的伊朗核问题全面协议，伊朗也将遵守。

哈梅内伊重申，伊朗没有放弃对伊核协议的承诺，如果其他相关方重新遵守该协议，伊朗所采取的措施是可逆的。他说，伊朗永远不会寻求核武器，也禁止制造可能造成大规模平民伤亡的化学武器。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年2月21日，伊朗与国际原子能机构达成一项最长期限为3个月的临时技术协议，允许后者继续在伊朗开展有限核查活动。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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