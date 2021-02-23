新华社墨西哥埃卡特佩克2月22日电（记者吴昊 朱雨博）墨西哥中部墨西哥州埃卡特佩克市22日起开始接种中国科兴新冠疫苗。

首批接种人群为60岁及以上老年人。当天上午，数千名老人在家人朋友陪伴下来到该市美洲文体中心外排起长队，等待疫苗接种。

74岁的卡门·桑蒂连是当天首名接种者。凌晨5时许，她在亲人陪伴下乘坐轮椅来到现场。组织方考虑她行动不便，便将她接种顺序提前至首位。桑蒂连表示已厌倦长期居家隔离生活，希望接种疫苗后能结束当前生活状态，一切都好起来。

“这对埃卡特佩克是重要一天。”埃卡特佩克市长费尔南多·比尔奇斯当天告诉记者。他表示，该市是墨西哥人口密度最大城市之一，当地医疗资源匮乏、新冠病亡率偏高，当地政府正优先考虑为弱势群体接种疫苗。他说，中国抗疫经验丰富，推动双边抗疫合作与经验交流可拯救更多生命。

中国驻墨西哥大使祝青桥当天就中墨疫苗合作在墨西哥媒体上发表署名文章说，中墨两国疫苗合作取得重要进展，标志着中墨抗疫合作进入新阶段。相信中国疫苗将为墨方构建免疫防线发挥积极作用，助力墨西哥人民早日战胜疫情。

本月10日，墨西哥政府宣布批准紧急使用两款中国研发的新冠疫苗，分别是中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗以及中国科兴公司研发的新冠疫苗。首批科兴新冠疫苗20日上午运抵首都墨西哥城国际机场，随后墨西哥政府宣布将这批疫苗配送至埃卡特佩克市。

(责编：艾雯、刘叶婷)