新华社内罗毕2月22日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心22日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达到3830631例，累计死亡101350例。部分国家持续推进疫苗接种，有的国家在学校复课后确诊病例数又现增长。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非报告的累计确诊病例和死亡病例数最多，分别达1503796例和49053例。

据津巴布韦媒体22日报道，该国各地的疫苗接种中心已收到中国政府援助的、国药集团生产的新冠疫苗，并从22日开始全面推进疫苗接种。报道说，由中国援助的新冠疫苗15日清晨运抵该国首都哈拉雷，这是这个南部非洲国家获得的首批新冠疫苗。津全国10个省于17日至19日陆续收到分配的疫苗后，快速分配到各基层接种中心。疫苗抵达前，相关医护人员都已接受培训。根据接种计划，首批疫苗将优先供应一线医护人员和机场等高风险场所工作人员接种。

塞内加尔卫生和社会行动部长萨尔在该国《太阳报》22日刊登的专访中表示，将于23日在全国启动的疫苗接种工作目前只面向一线医护人员、60岁以上人群以及健康基础较薄弱的易感染人群，政府将努力在2022年前为所有愿意接种新冠疫苗的塞内加尔人提供疫苗。萨尔还表示，塞内加尔正在等待通过“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”获得的130万剂疫苗抵达，同时也在和俄罗斯政府接洽取得“卫星V”新冠疫苗。

喀麦隆公共卫生部长马拉切·马纳乌达21日在回复网民留言时说，将在必要时用新冠疫苗保护民众，政府已就此制定了计划。但喀麦隆政府尚未决定选择哪种新冠疫苗，政府同时继续支持传统医学疗法。

因新冠确诊率在过去两周有所降低、疫情形势有所好转，马拉维所有学校于22日重新开放。

随着一些非洲国家学校陆续复课，学校出现确诊病例的情况增加。纳米比亚22日报告新增确诊病例259例，其中141例来自全国各地的学校。纳米比亚卫生和社会服务部副部长埃丝特·穆因扬格22日表示，由于学校出现的聚集性感染病例激增，纳米比亚一些地区目前正在为学生和教职员工进行大规模病毒检测。她说，卫生部、教育部正在与学校管理部门合作，以确定完成检测的最佳方案。（执笔记者：白林；参与记者：汪平、张玉亮、邢建桥、吴长伟、乔本孝、赵宇鹏、滕军伟）

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