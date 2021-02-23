新华社联合国2月22日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽22日表示，海地问题没有外部解决方案。国际社会必须汲取教训、立足现实，全面评估形势发展，认真考虑今后联合国在海地的存在问题，避免无休无止的无效投入。

耿爽在当天举行的安理会海地问题视频公开会上表示，联合国自上世纪90年代开始，为帮助海地摆脱危机投入巨大资源。近30年来，安理会在海地维和行动花费总额已高达近80亿美元。此外，联合国系统各机构和国际捐助伙伴长期以来为帮助海地恢复稳定、实现发展、保障人权也作出巨大努力，各种累计投入到现在也是个巨大数字。令人痛心的是，所有这些投入都没有得到珍惜和善用，没有收到应有成效。

耿爽说，当前海地政治僵局依旧，安全形势恶化，新冠疫情和经济社会困境相互叠加，暴力犯罪和社会动荡相互交织，普通民众苦不堪言。海地依然深陷政治、经济、社会、人道多重危机，海地人民似乎看不到自己的未来。海地政府和海地领导人对当前这种失望甚至绝望的局面负有主要责任。长期以来，海地政治派别争斗不休，政治人物毫不作为，滥权腐败屡禁不止，国家治理几近失败。

他说，今年对海地而言是至关重要的一年。联合国秘书长古特雷斯称这将是海地的“分水岭”时刻。将于4月举行的宪法公投以及之后的议会选举、总统选举和地方选举将在很大程度上决定海地政局的未来走向和海地人民的前途命运。

耿爽说，中方支持古特雷斯的呼吁，强烈敦促海地各政治派别从国家和人民的利益出发，摒弃私利，体现担当，认真听取社会各界意见，通过对话协商，在达成广泛共识的基础上，推进宪法公投和各项选举。

他表示，中方赞赏联合国为帮助海地人民所做的奉献与贡献，支持联海办继续开展斡旋，为推动海地政治对话、顺利举行选举作出努力。同时，多年的经验教训表明，除非海地各政治派别都负起责任，体现政治意愿，共同致力于国家稳定和发展，否则任何外部努力和帮助都无济于事。

(责编：艾雯、刘叶婷)