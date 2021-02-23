新华社哥本哈根2月22日电（记者林晶）世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、丹麦哥本哈根大学教授塞娅·菲舍尔22日接受丹麦《政治报》采访，批评一些西方媒体故意歪曲报道专家组近期在武汉开展的新冠病毒溯源交流合作，并指出武汉之行成果超出预期。

菲舍尔驳斥了美国《纽约时报》等西方媒体所谓在武汉“无法获得原始数据”的报道。她表示，武汉之行在很多方面都超出预期。中方做了充分准备，提供大量数据，专家组依据这些数据和文件展开了讨论。

菲舍尔说，国际专家组与中方专家坐在一起，讨论了重要议程，对彼此的观点和能力相互尊重，在短时间内共同获取了重要成果，这是漫长旅程重要的第一步，也是一个好的开始。

《纽约时报》本月12日刊文，声称援引近期赴武汉的世卫组织专家“说法”，称中国继续拒绝公布有关新冠疫情暴发初期的信息，这使他们很难发现重要线索以遏制未来这类疾病暴发。多名世界卫生组织专家及相关研究人员驳斥美国《纽约时报》，认为该报“故意歪曲”“断章取义”，所谓“中方拒绝分享可能让世界更加了解新冠疫情起源的原始数据”的报道与他们在中国的经历不符。

世卫组织派出的国际专家组1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，共同开展新冠病毒全球溯源中国部分工作。2月9日，联合专家组在武汉举行的新闻发布会上说，专家组认为新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。

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