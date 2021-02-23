新华社纽约2月22日电 题：多空因素交织 美元走势预期分歧明显

新华社记者刘亚南

在美国经济复苏和通胀上升预期增强、美国长期国债收益率上涨、美联储维持宽松货币政策、市场风险偏好上升等多重因素共同作用下，近期美元价格波动显著加剧。展望后市，市场人士对2021年美元总体走势看法存在明显分歧。

2月初以来，衡量美元对欧元、英镑等六种主要货币的美元指数先扬后抑。纽约汇市美元指数4日升至年内最高点91.52，比年初上涨逾2.3%，随后震荡下行，22日收盘跌至90.03。

财经资讯网站“外汇街”经济学家巴勃罗·皮奥瓦诺日前表示，美元中长期整体前景仍然脆弱，做多美元的尝试应该依旧是短暂的。美联储保持宽松货币政策的立场、市场风险偏好的上升，都将使美元维持弱势格局。

美联储日前公布的1月份货币政策会议纪要显示，美联储官员一致认为将在未来很长一段时间内保持宽松货币政策。美联储联邦公开市场委员会成员认为，目前美国经济状况远未达到美联储设定的长期目标，在达成目标之前，美联储维持目前的货币政策立场“对促进经济进一步复苏至关重要”。

分析人士认为，随着经济逐步复苏，在市场流动性充足预期下，投资者对股票等风险资产的偏好得到强化，投向美元、国债等避险资产的资金将减少，令美元承压。

此外，在多数主要经济体疫情期间纷纷推出超宽松货币政策背景下，全球流动性泛滥。在经济复苏过程中，通胀上升预期明显增强，促使部分投资者减少美元头寸，将资金投向更具保值、增值功能的资产。

瑞银集团表示，随着全球经济复苏，美国财政和经常账户双赤字以及美元对其他主要经济体货币利差缩窄将令美元在2021年承压，欧元、英镑以及与大宗商品密切相关的货币等将随着经济复苏加快而受益。

专家表示，若美元持续贬值，将进一步增加大宗商品的涨价压力，并使资金向股市、楼市集中，加剧通货膨胀和资产泡沫。

也有分析认为，美国新一轮财政刺激政策预期、经济和疫情形势改善等有望对美元后期走势形成支撑。

美国银行全球研究部日前表示，随着美国进一步实施大规模财政刺激政策和加快新冠疫苗接种，美国经济有望得到提振，美元2021年将逐渐走强。

丹麦丹斯克银行分析师认为，市场对美国经济今年下半年更快复苏的预期正在上升，美国经济表现已经开始支持美元走强。此外，美联储或将比其他发达经济体央行更快收紧货币政策，这将推动美元走高。

市场研究机构MRB合伙公司策略师普拉雅克塔·比德也表示，预计美国核心消费价格指数在今年晚些时候将会短暂出现至少2.5%的同比涨幅，通胀压力增大情况下，美联储要继续保持货币政策不变将更加困难。

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