高歌 张信凤

牛年春节，中国经济迎来“开门红”。春节档电影票房再创新纪录、电子商务蓬勃发展，从中可以看到中国经济增长的强劲动力与十足潜力，也让世界惊叹。

票房数据传递积极信号

今年春节，中国的电影院不仅恢复了往日的繁荣景象，电影票房也再创佳绩，让世界看到了中国消费市场的巨大潜力。国家电影局发布的数据显示，今年春节期间全国电影票房达78.22亿元，增长32.47%，再次刷新春节档全国电影票房纪录。同时，春节档票房还创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。

美国《福布斯》杂志在报道中指出，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，娱乐技术公司IMAX去年的营收受到冲击。如今，IMAX公司从春节假期期间中国富有生机的票房中获益。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）在文章中称，尽管中国仍对娱乐场所进行人数限流，但大年初一当天，IMAX公司的影院仍有超过100万客流量，是有史以来的最高纪录。IMAX公司CEO 理查德·葛尔方（Rich Gelfond）谈到，今年农历新年假期的营收打破了其在中国的票房纪录。2月12日至14日的票房收入达到2500万美元，高于2019年同期。

《纽约时报》指出，全球大型影业集团和小规模电影院都受到疫情打击，电影行业的未来充满了令人担忧的不确定性。此时，中国电影票房的强劲表现不仅证明了中国消费者的力量，也为全球电影业提供了一个充满希望的信号。

特殊春节网购增添新意

不凡的网购数据也再次显示了中国经济的强大韧性。据统计，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

春节期间，商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分电商平台健身器材销售同比增长49%。大型支付机构监测零售商户销售额同比增长76.5%。据有关机构监测，全国10个一二线城市购物中心日均客流量同比增幅超200%。

在今年这一特殊的春节，许多人响应就地过年的政策，给假期添了不少新意。彭博社关注到春节的新变化，“电子商务受益于旅行限制，因为人们通过网购交换礼物。阿里巴巴集团旗下的物流子公司菜鸟表示，其在春节假期内处理的包裹量是2019年同期的4倍。”

“春节假期是整个中国忙碌的一周，也是一个很好的‘温度计"，可反映出消费热度。”菲律宾《马尼拉时报》发文称，从经济层面和投资者的角度来看，中国农历新年假期总是具有极大吸引力。

中国经济生机盎然融入世界

随着新春的到来，中国经济增长正带着暖暖春意，为世界经济复苏注入更多动能。

《马尼拉时报》在文章中指出，以汽车行业为例，自去年以来，中国汽车销量增长之快，甚至挽救了德国汽车制造商当年的业绩。在摆脱新冠肺炎疫情的阴影后，中国的汽车销量有了显著增长，到去年年底，全年的汽车销量甚至比2019年还要多。

法新社表示，中国经济在2020年第一季度受疫情影响较为严重，但随后消费强劲反弹，甚至在2020年底超过了一年前水平。中国经济的恢复有助于推动欧洲产品的销售，特别是汽车和奢侈品。而中国对欧洲的出口增长则得益于欧洲对医疗设备和电子产品的强劲需求。

欧盟统计局2月15日发布的贸易数据显示，中国在2020年首次超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴。从具体数据看，2020年欧盟向中国出口商品2025亿欧元，同比增长2.2%；从中国进口商品3835亿欧元，同比增长5.6%。且在欧盟前十大贸易伙伴中，中国是唯一实现贸易双向增长的。对此，荷兰国际集团(ING)宏观经济全球主管卡斯滕·布热斯基（Carsten Brzeski）在CNBC的报道中说：“其背后的原因显然是，中国或亚洲是唯一实现经济V型增长的地区。”

与此同时，2020年中国也成为全球最大外资流入国。路透社在文章中指出，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）1月24日公布的数据显示，2020年中国接受外国直接投资约1630亿美元，而美国为1340亿美元。中国在吸引外国直接投资方面首次超过美国。“由于中国对新冠疫情的有效控制，中国经济在去年第四季度加快增速，增长超过预期，并有望在今年继续增长。”

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