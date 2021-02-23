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中国军队援助蒙古国军队新冠肺炎疫苗交接仪式举行

2021年02月23日13:10 | 来源：人民网-国际频道
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2月23日，中国军队援助蒙古国军队新冠肺炎疫苗交付仪式在蒙古国防部举行。达日玛巴斯尔 摄
2月23日，中国军队援助蒙古国军队新冠肺炎疫苗交付仪式在蒙古国防部举行。达日玛巴斯尔 摄

人民网乌兰巴托2月23日电（记者霍文）中国军队援助蒙古国军队新冠肺炎疫苗交接仪式23日上午在蒙古国防部举行，中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国国防部长赛汗巴雅尔出席仪式并在交接证书上签字。中国驻蒙古使馆国防武官包玉海大校、陆军武官杨勋大校和蒙古国国防部国务秘书钢呼雅格上校、外事局长巴特额尔登上校等出席仪式。

柴文睿在致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，中蒙两军守望相助、携手抗疫，充分彰显了中蒙全面战略伙伴关系的高水平和两国人民、两国军队的深厚情谊。在合作抗疫过程中，中蒙两国、两军的互信进一步深化，相互理解和深厚友谊进一步提升。

柴文睿说，当前全球疫苗供需十分紧张，中国在自身疫苗供应并不充裕的情况下，克服困难，向蒙古国武装力量和政府无偿援助了30万剂疫苗，表明中方高度重视中蒙两国、两军关系。相信这批疫苗一定会为蒙古国最终战胜疫情做出贡献。中方愿同蒙方共同努力，不断深化两国全面战略伙伴关系，永远做相互信任的好邻居、互利共赢的好伙伴、心心相印的好朋友。我相信，疫情终将被人类战胜，中蒙关系必将迎来更美好的未来。

赛汗巴雅尔在致辞中首先对中国国防部向蒙古国国防部援助10万剂新冠肺炎疫苗表示衷心感谢。他说，去年11月蒙古国出现新冠肺炎本土确诊病例以来，疫情防控形势严峻。中国政府在本国疫苗供应紧张的情况下，仍然向蒙古国军队伸出援手，这是对蒙古国面临巨大感染风险的军队医护人员最大支持和贡献。中国国防部提供的援助不仅表明蒙中两国国防领域的友好关系，也是在共同应对新冠肺炎疫情中不断加强合作关系的范例。

(责编：燕勐、常红)

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