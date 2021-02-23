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美国官员说正与伊朗协商“释囚” 伊方说没直接谈

2021年02月23日09:54 | 来源：新华网
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美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文21日说，美国已经开始就释放在押美国公民一事与伊朗方面沟通。伊朗方面回应说，就此议题的商谈经由第三方进行，双方没有直接接触。

沙利文21日做客美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目。他在节目中说，对总统约瑟夫·拜登领导的美国政府而言，把这些美国人“平安带回家”是“当前非常重要的事”。当被问及美国政府是否已经开始就此与伊朗方面协商时，沙利文说：“我们与伊朗方面在这一议题上已经开始沟通。”

据路透社报道，伊朗近年来逮捕数十名拥有伊美双重国籍的人，这些人大多受到间谍罪指控。另一方面，美方也关押着数十名伊朗人，其中不少人涉嫌违反美国对伊制裁。

21日晚些时候，伊朗国家最高安全委员会下属的一个新闻网站援引消息源报道，伊朗政府没有直接与美方讨论在押美国人一事，双方所有交流都通过瑞士驻伊大使馆进行。美国与伊朗1980年断绝外交关系，美国在伊领事保护、签证移民等事务由瑞士大使馆代理。

据伊朗学生通讯社报道，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德21日说，伊美没有在任何领域进行直接对话。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫去年9月表示，伊朗愿意与美国交换所有在押人员。

美伊双方先前一度交换在押人员。美国去年6月2日释放伊朗科学家西鲁斯·阿斯加里，伊朗同月4日释放美国海军退伍军人迈克尔·怀特，美国随后释放拥有美伊双重国籍的皮肤科医生马吉德·塔赫里。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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