美国传染病专家安东尼·福奇21日说，尽管美国今年年底可能很大程度上恢复“正常”，口罩恐怕要戴到明年。根据美国疾病控制和预防中心当天发布的统计数据，美国累计新冠死亡病例已接近50万。

福奇当天接受美国有线电视新闻网记者采访，被问到美国人是否到2022年仍需戴口罩时，福奇回答说，“恐怕是这样”。

福奇在接受全国广播公司新闻节目采访时说，虽然近期美国疫情趋缓是非常棒的情况，但是“感染水平仍很高，需要把基线真真正正降低才能认为我们摆脱了困境”。

福奇说，他无法预测美国何时能恢复到疫情暴发前的状态，但“进入秋冬季后，到年底，会在一定程度上接近恢复正常”。

美国疫情近日趋缓，美流行病学专家认为其原因有二：新政府强化口罩令、保持社交距离等防疫措施产生一定效果；美国新冠疫苗接种量增加，在民众中建立起一定的免疫保护力。

美国疾病控制和预防中心21日发布的疫情数据显示，美国累计确诊病例已超过2788万例，累计死亡病例达到49.6112万例。（欧飒）【新华社微特稿】

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