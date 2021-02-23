受罕见寒潮冲击，美国得克萨斯州不少能源企业过去一周停产。但监管部门获取的数据显示，炼油厂、石化厂等多家企业在此期间向大气排放大量污染物，其中一家炼油厂短短5小时的排污量就相当于该厂2019年超标排放量的约十分之一。

路透社21日援引得州环境监测部门初步数据报道，得州五大炼油企业过去一周合计排放大约150吨污染物，包括苯、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳等。

通常情况下，炼油厂等能源企业在停产时，需要通过燃烧等方式处理并排放有害气体，以保护加工设备不受损害。

在得州最大城市休斯敦及周边区域，能源企业自寒潮降临以来向大气排放的污染物达到约320吨，相当于2018年全年排放量的十分之一。

马拉松石油公司加尔维斯顿湾炼油厂本月15日在短短5小时内排放大约6.5吨有毒气体，相当于该厂2019年超标排放量的约十分之一。Motiva公司阿瑟港炼油厂15日至18日排放大约54吨有害气体，比2019年超标排放量高出数倍。

瓦莱罗能源公司位于阿瑟港的一家炼油厂在15日起的24小时内排放大约35吨有害气体。埃克森美孚公司旗下一家炼油厂近日排放大约1吨苯和6.8万吨一氧化碳。

由于能源企业排污量太大，得州空气质量下降，人们从数公里外都能看见不少工厂冒出的浓烟。

美国环保组织“山岭俱乐部”空气质量部门主管珍妮·威廉姆斯呼吁监管部门修改法规和制度，让能源企业不再“大量排污却免受责罚”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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