针对澳大利亚执政联盟主要政党自由党工作人员的强奸指控不断发酵。澳大利亚政府22日表示将就联邦议会办公风气完成独立调查并尽快发布调查结果。

自由党籍财政部长西蒙·伯明翰将领导这项独立调查。他说希望下周启动调查，接收投诉将是调查的关键环节。

自由党为澳大利亚总理斯科特·莫里森所在政党。过去一周，两名曾为该党工作的女性发声，说她们分别于去年和前年遭到同一名自由党男同事强奸。22日，又有一名女性通过澳大利亚媒体发声，说自己在2016年遭同一人强奸。媒体没有披露这名男子的姓名。

首名声称被强奸的女性为布里塔尼·希金斯。她说2019年联邦议会选举前夕，她在国会大厦一间办公室内遭强奸。希金斯当时是时任国防工业部长、现任国防部长琳达·雷诺兹的公关顾问。她说，自己当时怕失去工作而隐忍下来，但后来还是决定辞职。

堪培拉警方日前证实，他们在2019年4月接到一名女性报警，但是她最终没有要求立案。

事情曝光后，雷诺兹否认曾向希金斯施压。雷诺兹和莫里森均向希金斯致歉。希金斯说，她将正式要求警方调查此案。（郭倩）【新华社微特稿】

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