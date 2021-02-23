人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

强奸指控发酵 澳政府承诺调查议会办公风气

2021年02月23日09:42 | 来源：新华网
小字号

针对澳大利亚执政联盟主要政党自由党工作人员的强奸指控不断发酵。澳大利亚政府22日表示将就联邦议会办公风气完成独立调查并尽快发布调查结果。

自由党籍财政部长西蒙·伯明翰将领导这项独立调查。他说希望下周启动调查，接收投诉将是调查的关键环节。

自由党为澳大利亚总理斯科特·莫里森所在政党。过去一周，两名曾为该党工作的女性发声，说她们分别于去年和前年遭到同一名自由党男同事强奸。22日，又有一名女性通过澳大利亚媒体发声，说自己在2016年遭同一人强奸。媒体没有披露这名男子的姓名。

首名声称被强奸的女性为布里塔尼·希金斯。她说2019年联邦议会选举前夕，她在国会大厦一间办公室内遭强奸。希金斯当时是时任国防工业部长、现任国防部长琳达·雷诺兹的公关顾问。她说，自己当时怕失去工作而隐忍下来，但后来还是决定辞职。

堪培拉警方日前证实，他们在2019年4月接到一名女性报警，但是她最终没有要求立案。

事情曝光后，雷诺兹否认曾向希金斯施压。雷诺兹和莫里森均向希金斯致歉。希金斯说，她将正式要求警方调查此案。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部