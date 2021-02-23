2月22日晚，中国驻蒙古国大使柴文睿在成吉思汗国际机场接受中蒙媒体采访。记者霍文 摄

人民网乌兰巴托2月23日电（记者霍文）中国援助新冠疫苗2月22日晚运抵蒙古国，驻蒙古国大使柴文睿就疫苗问题接受中蒙媒体采访，全文如下：

一、2月22日晚，中国无偿援助蒙古国新冠疫苗运抵乌兰巴托并正式交付蒙方，请您介绍一下有关情况？

疫情发生后，中蒙两国守望相助，双方积极开展抗疫合作，两国有关部门就疫苗等领域合作保持密切沟通。中国疫苗研制成功并投入使用后，将蒙古国列为首批无偿援助疫苗的国家之一。在双方共同努力下，22日晚11时许，运载中国援蒙新冠肺炎疫苗的包机平稳降落在乌兰巴托，中方无偿援助蒙方的疫苗顺利抵达。双方在机场举行了疫苗交接仪式，我同阿木尔赛汗副总理共同出席。

中国援蒙的这批疫苗共30万剂，可满足15万人接种，均为中国国药集团生产的新冠病毒灭活疫苗。目前这批疫苗已经正式交付蒙方，相信将为蒙古抗击疫情做出贡献。

二、您刚刚提到蒙古国是首批接收中国捐赠疫苗的国家之一，这充分展现了中方对蒙古国抗疫的大力帮助和支持。请您简要介绍一下疫情发生以来两国开展了哪些抗疫合作？

中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。疫情背景下，中蒙两国守望相助、彼此支持，共同书写了邻国间合作抗疫的友好篇章，充分彰显了中蒙全面战略伙伴关系的高水平。

疫情发生后，蒙古国人民积极支援中国抗击疫情，向中国人民捐赠了3万只羊，令中国人民深受感动。中国也投桃报李，毫无保留地同蒙方分享防控经验和信息，并提供了多批援助，为蒙古国抗疫提供积极支持。

两国有关部门密切开展联防联控，共同构建中蒙卫生健康共同体，取得了卓有成效的防控成果。尽管中蒙之间有着漫长的陆地边界，但我们成功实现了跨境零感染，有力保障了两国人民的健康安全。

双方加快“一带一路”倡议同蒙古国发展战略对接，推动复工复产，努力克服疫情带来的负面影响。我们成功建立了“绿色通道”，促进两国贸易往来，双方大项目合作也稳步开展。去年中国继续成为蒙古国最大贸易伙伴，两国之间的经贸合作前景广阔。

中蒙两国风雨同舟，同心协力并肩抗疫，中蒙关系经受住了疫情考验，并在合作抗疫的过程中进一步得到提升。

三、目前世界范围内疫苗供需仍十分紧张，请您介绍一下中国向蒙古国无偿援助新冠疫苗有哪些影响和意义？

中国坚定落实习近平主席关于中国疫苗作为全球公共产品的重要宣示，在疫苗投入使用后第一时间向发展中国家提供疫苗援助。蒙古国是首批接收中国捐赠疫苗的国家之一，这批疫苗是中国践行人类命运共同体理念的具体举措，代表着中国为构建人类卫生健康共同体付出的实际努力。

中蒙两国是山水相连的友好邻国，也是真诚互助的抗疫伙伴。中方向蒙古国无偿援助30万剂疫苗，承载着中国人民对蒙古国人民的友好情谊，展现了中国对蒙古国抗击疫情实实在在的支持。

这批疫苗见证了中蒙两国患难与共的深厚友谊。如你所说，当前全球疫苗产能不足，供需紧张，中国在自身疫苗供应并不充裕的情况下，克服困难，毫不犹豫向蒙古国无偿援助30万剂疫苗，再次证明了中蒙友好经得住疫情重压，中蒙两国是患难与共的真朋友。

这批疫苗为两国共同夺取抗疫最终胜利注入新动力。中国援蒙新冠疫苗的到来，为双方对抗病毒提供了新的强有力武器，将为蒙方保护生命、抗击疫情发挥积极作用，也标志着双方抗疫合作开启新阶段。

四、据报道，中国正在向一批发展中国家无偿援助新冠疫苗，请您介绍一下除蒙古国外，中国对外提供援助疫苗的有关情况？

疫情发生后，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极参与和支持国际抗疫合作，为全球抗疫做出重要贡献。

关于疫苗，习近平主席向全世界庄重宣示，中国疫苗将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。中国是这样说的，也是这样做的。截至目前，中方已向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。中方还积极参与世卫组织新冠疫苗实施计划，决定向“实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家。中方支持国内企业同国外合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产，支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗。对于其他国家疫苗企业在华加工产品、供世界各国使用，中方也予以支持和协助。

病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器。中方将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，根据需要提供力所能及的支持和帮助，为早日战胜疫情作出更多贡献。

五、疫苗作为对抗疫情的重要武器，安全性和有效性最受到大家关注。请您介绍一下中国生产疫苗的安全性和有效性？

中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位。中国疫苗研发生产企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发并积极开展国际合作。

我愿向大家列举一些数据。阿联酋卫生和预防部对国药集团中国生物疫苗进行了分析，结果显示有效性达86%，具有99%的中和抗体血清转化率，在预防中度和重度病例方面有效性达100%。目前，已有多个国家审核通过并批准使用中国新冠疫苗，充分验证了中国疫苗的安全性和有效性。值得一提的是，土耳其总统埃尔多安、印度尼西亚总统佐科、秘鲁总统萨加斯蒂等多国元首都接种了中国生产的新冠疫苗，表明众多国家对中国疫苗充满信心。

世卫组织目前正在审核中国疫苗的紧急使用授权，我有信心中国疫苗会很快通过审核，被更多国家广泛使用，为人类战胜疫情发挥更大作用。

2月22日晚，中国向蒙古国无偿援助的国药集团新冠灭活疫苗。记者霍文 摄

(责编：燕勐、常红)