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得州为什么断电？这在美国成了一个政治问题

2021年02月23日09:09 | 来源：新华网
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新华社北京2月22日电（记者刘阳）受极端天气影响，美国南部得克萨斯州电网大面积宕机，导致民众长达数天在断电中忍受严寒。然而，一批美国政客将民众遭遇置于不顾，忙着口诛笔伐、互相攻击，生生把断电事件变成了两党之间的党争工具，着实令人瞠目。

那么，在全美众目睽睽之下，断电这样一个亟待解决的民生问题究竟是如何异化成政治问题的呢？

2月20日，美国得克萨斯州沃思堡，居民在断电的家中点燃蜡烛。新华社/路透

原来，这牵出了美国已经持续数年的能源之争。偏保守的共和党历来与传统能源行业走得近，因此称这次断电是因为新能源“掉链子”，而支持可再生能源的民主党则表示这锅我们不背，断电还是因为传统能源不给力。

对此，明眼人都能看出来，双方互撕的目的根本不是为解决民生，而是为了谋取政治利益。

先来看看双方都是用了什么说辞：

2月20日，美国得克萨斯州沃思堡，一名女子在断电的家中盖被取暖。新华社/路透

红方（共和党）：

得州州长格雷格·阿伯特接受福克斯电视台采访时说：“我们的风能和太阳能系统宕机了，他们提供了10%的电力。所以这个情况导致全州范围内电力匮乏。”

阿伯特还说，新能源电机瘫痪证明“绿色新政对美国是致命的，进一步表明石油不可或缺。”

得州联邦众议员丹· 克伦肖在社交媒体上给出了得州断电的三大原因：第一是风力发电装置被冻住；第二是核能发电装置过冷；第三是天然气发电能力欠缺。归根结底就是一句话，断电是新能源供电不给力，传统能源用得太少、而不是太多。

得州农业厅长锡德·米勒甚至在社交媒体上说：“风电发电装置都不应该再添了。这个试验是个大失败……绿色能源和气候变化见鬼去吧！”

2月21日，美国得克萨斯州休斯敦的居民开车排队领取饮用水。新华社/路透

蓝方（民主党）：

民主党联邦参议员谢尔登· 怀特豪斯说，共和党人的言论证明他们已经被石油行业控制了，就像是木偶一样。

民主党联邦众议员罗·卡纳说，国会应调查得州断电事件，检视为什么化石能源供电失败了，以及什么人在散布针对新型能源的谣言。

2月20日，在美国得克萨斯州矿泉井城，一名男子在自家泳池内打水为马桶蓄水。新华社/路透

在政治社会极端撕裂的美国，许多议题都成为两党斗争的“战场”，能源议题也不例外。上面的言论充分证明，双方表述都带有明显党派立场，政治攻讦意味浓厚。

民主党一直将应对气候变化作为主要施政纲领，因此大力推动新型能源建设，推动风能、太阳能和核能取代石油和天然气等传统能源，以降低碳排放。而共和党人则认为新型能源技术还不够成熟，不能提供可靠的能源供给，“关键时刻还得靠传统能源”。这次得州断电则给双方提供了一个互相攻讦的平台，而双方也果然不出所料地各自借题发挥。

至于那些经历上百小时断水断电之苦，甚至还受天价电费困扰的得州民众，已被淡化成了党争的背景板。（编辑：王丰丰、周啸天）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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