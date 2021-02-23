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美国新冠肺炎死亡人数超50万

2021年02月23日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月22日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月22日下午4时24分，全美共报告新冠肺炎确诊28174133例，死亡500071例。美国当天（截至下午4时许的不完全统计）至少新增确诊40018例，新增死亡1174例。

《纽约时报》指出，自美国出现首例已知新冠病毒死亡病例以来，大约一年时间里，达到了一个不可思议的死亡人数——50万人。如今，病毒已经蔓延到美国的每一个角落，摧毁了人口密集的城市和乡村县。到目前为止，大约每670个美国人中就有一个死于新冠肺炎。在纽约市，每295人中就有1人死于新冠肺炎。在洛杉矶，每500人中就有1人死于新冠肺炎。

针对未来的疫情发展趋势，《纽约时报》认为喜忧参半。美国新冠肺炎死亡人数50万这一里程碑的到来，正值一个充满希望的时刻：新冠确诊病例大幅下降，死亡人数正在放缓，疫苗接种正在稳步进行。但与此同时，人们又开始担心出现的变异新冠病毒，美国可能还需要几个月的时间才能控制住大流行。华盛顿大学健康计量与评估研究所预测，到6月1日美国的死亡人数可能会超过61.4万。

(责编：燕勐、常红)

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