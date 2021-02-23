人民网布鲁塞尔2月22日电（记者 张朋辉）2月22日，针对英国等国在联合国人权理事会高级别会议上就涉疆、涉藏、涉港等问题发表错误言论，中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印发表谈话予以驳斥。

发言人指出，中方历来主张各方在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展建设性对话与合作。人权不应该被用来服务于政治目的，不应该成为抹黑别国、遏制别国发展的工具，谎言与欺骗在人权理事会没有立足之地。令人遗憾的是，英国、德国、丹麦、芬兰等国今天在人权理事会滥用高级别会议平台，传播虚假信息，抹黑中国，干涉中国内政，中方表示坚决反对和完全拒绝。

发言人表示，新疆、西藏等少数民族聚居地区是中国人权事业发展的典范。中国奉行以民族平等、民族团结、民族区域自治制度和各民族共同繁荣为基础的民族政策，各族人民都是中华民族大家庭的平等成员，像石榴籽一样紧紧团结在一起。当前，新疆社会稳定、经济增长、民族团结、宗教和睦、文化发展、民生改善，各族人民依法享有广泛的权利和自由。所谓新疆实施“强迫劳动”“强迫绝育”等指控是彻头彻尾的诬蔑，是西方政客编造的“世纪谎言”。中国欢迎各国人士到新疆走一走、看一看，亲身感受新疆的繁荣发展和人民幸福生活，同时我们坚决反对搞有罪推定式的所谓“调查”。

发言人表示，香港国安法实施以来，香港开启了由乱及治的重大转折，香港民众再也不用受动荡和暴力威胁，能在安全环境中更好行使各项合法权利和自由。香港是法治社会，任何人都不能凌驾于法律之上。我们坚决支持香港执法部门严正执法。需要强调的是，《中英联合声明》没有给任何外部势力干涉香港事务的权力。

发言人指出，英国采取双重标准，热衷于对别国进行干涉，对自身存在的系统性侵犯人权问题却视而不见。英国漠视民众生命权和健康权，已有400多万人感染新冠肺炎，超过12万人失去宝贵生命；英国三分之一有5岁以下儿童的家庭生活在贫困中，多达数百万儿童忍饥挨饿；英国军队在伊拉克和阿富汗等地滥杀无辜，实施酷刑，而肇事者受到英国政府包庇，依旧逍遥法外；英国种族歧视、排外现象和仇恨言论泛滥，难移民权利遭受严重侵犯。

发言人表示，中方敦促英国等重视解决自身人权问题，停止将人权问题政治化，停止利用虚假信息和谎言抹黑别国，真正为国际人权事业健康发展作出贡献，而不是滥用人权问题服务于自己的政治目的。

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