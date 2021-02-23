徐名峰文/图

图为中铁十八局集团沙特公司萨拉曼国王能源城项目公司代表李义民（左二） 和外籍技术人员在研究施工方案。

“每逢佳节倍思亲”。当国内亲友与家人享受春节团聚的时刻，在国土千里之外的沙特，中铁十八局在海外坚守的建设者以钢铁为伴、与焊花同舞，像“老黄牛”，奋战在朱拜勒TS-8高速公路项目、宰赫兰加工车间等象征中沙友谊的项目建设现场，用实际行动践行共建“一带一路”，用拼搏的汗水迎接农历新年。

朱拜勒TS-8高速公路项目是沙特皇家委员会在朱拜尔工业区的重点控制性工程。目前平均温度20摄氏度，是施工的黄金季节。

150吨吊机大钩徐徐提升，将箱梁从装载车上吊起，随着起重工人在对讲机里面的一声“停”，箱梁不偏不倚地“坐”在承台。

“第一榀箱梁安装完毕！”捷报传来，奋战一天的建设者疲惫的脸上露出了欣慰的笑容。TS-8项目负责人在施工现场表示：“我们以劳动的方式过春节，很值得。”

与此同时，沙特东部最大的综合性商业园区——达曼商业园区宰赫兰加工车间施工现场，也是一幅热火朝天的繁忙景象。宰赫兰加工车间项目位于沙特东部省达曼市宰赫兰大学，总建筑面积达1.7万多平方米，是集教学和应用为一体的综合性项目。项目工序多、工期紧、任务重。

在营区，厨房烟雾蒸腾，电视里播着春晚，建设者们排着队领取各自的年货，贴上喜庆的春联和“福”字、挂上大红灯笼……浓浓的年味扑面而来。门外，用中文、阿拉伯语和英语三种语言印制的大幅标语——“共建‘一带一路’，共享发展繁荣”格外醒目。

在除夕夜，项目部还邀请来自尼泊尔、孟加拉国、印度等地的外籍员工聚餐。学会一口流利中国话、号称“中国通”的巴基斯坦籍工班长侯赛因说：“十八局待我们像亲人一样。我在这里工作，感觉很踏实很温馨。我很乐意在中国沙特公司工作，站好每一班岗，让世界各地都了解和享有中国品牌和中国质量。”

据了解，中铁十八局沙特公司20多年来不断推动“中国技术、中国标准、中国文化”与当地技术、标准、文化融合，先后参与了沙特第一条轻轨——麦加轻轨、获得鲁班奖的沙特最长铁路——南北铁路、世界沙漠地区设计时速最高的高铁——沙特麦加至麦地那高铁等重大项目建设，在沙特擦亮了中国品牌，助力“一带一路”倡议在沙特开花结果。

(责编：艾雯、刘叶婷)