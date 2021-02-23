本报记者 高 乔

图为2月18日拍摄的3D打印的脸书标识和澳大利亚国旗。

新华社/路透

近日，美国社交媒体巨头脸书把澳大利亚“拉黑”了。据澳大利亚广播公司报道，2月18日起，脸书限制澳大利亚境内的新闻媒体和用户分享或获得本国及国际新闻内容，即便在旅行时，澳大利亚用户也无法通过脸书获得任何新闻消息，而在境外的脸书用户将无法获得或分享澳大利亚的任何新闻内容。

澳大利亚总理斯科特·莫里森对此表示，脸书禁止用户获得新闻是“威胁性行为”，并表示“这不会阻止政府对数字内容进行立法监管”；脸书则指责澳政府“从根本上误解”社交媒体平台与媒体机构的关系，“脸书并没有窃取新闻内容，是新闻机构自己选择在脸书分享新闻内容”。

新闻付费之争

据路透社报道，此次脸书对澳的封禁被称为一次“报复行动”，目的是针对近日澳大利亚政府拟制定的《新闻媒体和数字化平台强制议价准则》（下文简称“《准则》”）。

澳大利亚联邦议会下院即众议院2月17日通过《准则》，要求互联网企业在使用新闻链接时，向播发那些新闻的澳大利亚媒体支付费用。该议案旨在要求谷歌、脸书等数字平台为新闻内容付费，是全球首部互联网平台新闻付费法案。该议案自2020年4月着手起草，若进展顺利，近期有望获批成为法律。

与脸书的强硬态度不同，美国互联网巨头谷歌日前与澳大利亚新闻集团等新闻机构达成协议，将为获取后者新闻付费。据英国《金融时报》报道，在脸书采取极端举措之际，与其一同控制全球一半数字广告市场的谷歌已先后与当地两大传媒集团签署价值高达数千万澳元的付费协议，允许谷歌转载其新闻内容。两种截然不同的做法标志着媒体业迎来一个转折点，该行业希望澳大利亚严厉的监管将有助于重新设定其与谷歌和脸书在全球的交易条款。

双方各执一词

澳大利亚总理莫里森此前在其脸书账号上抨击脸书的做法：“脸书‘拉黑’了澳大利亚，切断了关于卫生和紧急服务的重要信息渠道，此举既傲慢又令人失望。这印证了很多国家的忧虑，即科技巨头认为自己比政府规模更大，且规则不适用于他们。”有外媒分析认为，此次澳大利亚政府给美国科技巨头施加新的监管约束，在某种程度上是为了压制互联网霸权，保护当地新闻媒体企业。

脸书发表声明表示，每天约有1400万澳大利亚人使用脸书，该公司去年免费为澳大利亚各新闻出版机构推送约51亿条新闻，价值估计超过4亿澳元。而新闻内容仅占用户推送量的4%，其所带来的收益“微乎其微”。

据路透社报道，2月20日，莫里森表示，脸书“重新回到了谈判桌上”。脸书则公开表示，这家公司反对“要求社交媒体平台为新闻内容链接付费”法案的立场没有改变。

盟友利益纠葛

“澳大利亚和脸书的利益纠纷，表面是双方因利益分配不均各执一词，其背后有更加深层的原因。”中国社科院海疆智库研究员、中国市场学会海疆丝绸之路工作委员会主任王晓鹏接受本报记者采访时分析，从美国角度来看，特朗普政府时期，美国对他国的单边主义和霸权主义的倾向越来越明显，对其盟友也是如此。这次澳大利亚和脸书的纠纷事件，暴露了美国这一倾向的巨大惯性。作为美国互联网巨头，脸书对澳大利亚的态度，某种程度上可以视作美国对澳态度的一个缩影。从澳大利亚角度来看，脸书在澳大利亚的使用非常广泛，经济体量大，业务深入澳政商学各界，许多澳大利亚用户已经对脸书须臾不离，这一现状给澳的国家安全带来一些不确定性。而澳自认为是与美国共享价值观的盟友，这也使其处理与脸书纠纷时陷入尴尬处境。

据《印度快报》报道，澳大利亚已与印度、加拿大、英国、法国就数字平台的新闻付费问题进行通话，以共同应对与谷歌、脸书等科技巨头之间存在的争议。王晓鹏认为，未来双方展开一些对话谈判，澳方可能会启动一些司法程序，同时运用一些经济手段，拉拢“五眼联盟”国家在内的其他美国盟友，共同应对这一情况。但就事态的发展来说，不排除未来双方矛盾进一步发酵的可能性。

(责编：艾雯、刘叶婷)