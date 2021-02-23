本报记者 裴广江 赵 成

2015年9月，为纪念联合国成立70周年，中国政府决定向联合国赠送一座“和平尊”。“和平尊”以中国古代青铜器中的“尊”为原型，表达中国对联合国的重视和支持，也是中国人民对联合国的美好祝福。“和平尊”不仅展示了中华民族的悠久历史和当代文明，也体现不同文明和文化交流互鉴、兼容并蓄、共同进步。“和平尊”传递了中国和中国人民求和平、谋发展、促合作、图共赢的愿望和信念，这也是联合国宪章的精神。



1949年11月15日，周恩来致电联合国秘书长赖伊和第四届联合国大会主席罗慕洛，要求“立即取消‘中国国民政府代表团’继续代表中国人民参加联合国的一切权利”。中国政府的要求完全符合联合国宪章的精神、原则和规定，是完全合法的。 当地时间1971年10月25日晚，位于美国纽约的联合国会议大厅里，人们聚精会神、高度紧张地注视着巨大的电子计票显示屏。23时20分，显示投票结果的数字终于跳停锁定。第二十六届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这一天，联合国历史翻开了新的一页，中国同联合国合作开启了新的篇章。

“联合国，我们总有一天可以进去”

从1949年10月1日成立那一天起，中华人民共和国中央人民政府就是代表全中国人民的唯一合法政府，理所当然地享有中国在联合国的席位。

为争取中国的合法权利，中国政府和中国人民开展了“不懈的、不疲倦的斗争”。中方明确表示，中国在联合国只能有一个代表，“联合国，我们总有一天可以进去”。

中国的斗争得到世界上越来越多国家的支持，逐渐成为联合国内主持正义的国家的共同斗争。1961年，第十六届联大总务委员会通过了讨论中国在联合国席位问题的议题。这是对美国多年来阻挠联合国讨论中国代表权问题的一大突破。自此，联大在表决恢复中国在联合国席位问题时，赞成票不断增加。1970年第二十五届联大，赞成票第一次超过反对票，预示着美方阻挠中国恢复在联合国合法权利的做法已走到了尽头。

1971年第二十六届联大召开前，美国政府尽管已认识到很难再把中国拒于联合国大门之外，但又不甘心失败。美国政府伙同日本佐藤政府再次提出“重要问题”案，企图要求任何改变中国代表权的提案，都必须由联大2/3多数赞成才能决定，同时炮制所谓“双重代表权”案，即接纳中华人民共和国的代表进入联合国，但“不剥夺中华民国的代表权”。对美方在联合国搞“两个中国”的阴谋，中国外交部于8月20日发表声明，指出恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，同驱逐台湾国民党当局的“代表”出联合国，这是一个问题不可分割的两个方面，中国决不允许在联合国出现“两个中国”或“一中一台”的局面。

“挤得满满的会议厅中发出了长时间的掌声”

1971年第二十六届联合国大会是伸张正义的一届联大。自10月18日起，大会就中国席位问题展开激烈的辩论。10月25日，大会就提交讨论的三个有关中国席位的提案进行表决。

大会首先表决美日等国所谓“重要问题”提案，结果以59票反对、55赞成、15票弃权被否决。表决结果一出，挤得满满的会议大厅里顿时欢呼起来，爆发出经久不息的热烈掌声。不少亚非拉国家代表高声唱歌、欢呼，互相拥抱祝贺，有的代表甚至离开座位在走道里跳起舞来。

随后，大会就阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的联合提案进行表决。该提案要求恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即把台湾国民党当局的“代表”从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。该提案最终以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数通过。这就是历史上有名的2758号决议。

由于2758号决议的通过，美日等国的“双重代表权”提案成为一项废案，被自动否决。2758号决议以明白无误的语言“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”。至此，中国在联合国的代表权问题在政治、法理和程序上得到彻底解决。

这是一个辉煌的时刻，永远值得纪念，值得广大发展中国家为之自豪。据西方通讯社报道，“当电子计票牌上出现表决结果，表明美国被击败时，大厅里立即沸腾起来”“挤得满满的会议厅中发出了长时间的掌声”“热烈掌声持续了两分钟之久”……

“这是一个具有历史意义的时刻”

1971年11月1日，五星红旗第一次在联合国升起。

11月15日，以乔冠华为团长的中华人民共和国代表团正式出席第二十六届联大会议，受到极其热烈的欢迎。大会主席马利克在欢迎讲话中兴奋地指出：“这是一个具有历史意义的时刻”。

57个国家的常驻代表轮番登台致辞欢迎，历时近6个小时。智利常驻代表先是引用该国著名诗人聂鲁达的诗句描写昔日中国人民的苦难，接着又全文引用毛泽东的诗词赞扬新中国。匈牙利代表团副团长、外交部副部长察托尔道伊·卡罗伊用中文致欢迎词，令全场为之动容。他说，2758号决议的通过“纠正了一个存在已久的严重的历史性的不公正”，任何力量都阻挡不了伟大中国的前进。

“我们主张，任何一个国家的事，要由这个国家的人民自己来管；全世界的事，要由世界各国来管；联合国的事，要由参加联合国的所有国家共同来管，不允许超级大国操纵和垄断。超级大国就是要超人一等，骑在别人头上称王称霸。中国现在不做、将来也永远不做侵略、颠覆、控制、干涉和欺负别人的超级大国。”在掌声和欢呼声中，乔冠华登上联大讲台，阐述中国的外交政策。乔冠华发言结束后，许多国家的代表来到中国代表团席位前，与代表团成员紧紧握手，表示祝贺。

中国恢复在联合国的合法席位，使联合国有了占世界人口1/4的中国人民的真正代表，使联合国真正有了普遍性，并成为一个名副其实的世界性组织。正如时任联合国秘书长吴丹所说，没有中华人民共和国，联合国绝不会成为真正的联合国。

中国恢复在联合国的合法席位，是中国外交的重大胜利，也是世界正义力量的胜利。从此，作为联合国安理会常任理事国之一的中华人民共和国，出席了联合国的历届会议，与其他会员国一道，在联合国组织内为实现联合国宪章的宗旨、贯彻联合国宪章的原则、维护世界和平、加强各国友好合作、促进人类进步事业，作出了不懈努力和重要贡献。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 05 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)