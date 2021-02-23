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习近平同埃及总统塞西通电话

2021年02月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京2月22日电  国家主席习近平2月22日晚同埃及总统塞西通电话。

习近平强调，埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家，中埃关系是中阿、中非团结合作、互利共赢的典范。中国始终将埃及置于中国外交全局的重要位置，是埃及可以信赖的朋友和伙伴。中方支持埃方为维护国家主权、独立、领土完整所作努力，支持埃及人民走符合自身国情的发展道路。中方愿同埃方巩固政治互信，坚定相互支持，加强在国际和地区事务中的协调配合，共同捍卫多边主义和国际公平正义。新冠肺炎疫情发生后，中埃互相提供紧急抗疫物资，充分体现了患难见真情。中方愿同埃方加强疫苗合作，支持国际社会团结抗疫，推动构建人类卫生健康共同体。

习近平指出，中埃务实合作克服疫情影响保持良好发展势头，重大合作项目有序推进，执法安全、航天等领域合作取得积极进展。中埃要加强发展战略对接，携手共建“一带一路”。中方支持更多中国企业赴埃及投资，愿同埃方扩大基础设施建设、产能、科技等领域合作，推动中埃全面战略伙伴关系迈上新台阶。

塞西热烈祝贺中国共产党成立100周年。塞西表示，今年是埃中建交65周年。埃中传统友谊深厚，两国关系牢固友好，在国际事务中合作紧密，有力促进了两国人民利益。埃方坚定支持中方在涉港、涉疆、涉台等问题上的原则立场，坚定支持中方维护国家主权、安全、统一，坚决反对以人权为由干涉中国内政。埃方欢迎更多中国企业赴埃投资合作，愿同中方共同努力，进一步提升埃中全面战略伙伴关系。感谢中方一直为非洲和发展中国家抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持，希望同中方继续加强疫苗合作。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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