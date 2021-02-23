新华社北京2月22日电 国家主席习近平2月22日晚同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫通电话。

习近平指出，中吉建交29年来，两国关系经受住国际风云变幻考验，保持健康稳定发展势头。双方在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，共建“一带一路”成果丰硕，在国际事务中密切协调和配合。中方真诚希望吉尔吉斯斯坦实现稳定发展，支持吉尔吉斯斯坦走符合本国国情的发展道路，支持吉尔吉斯斯坦政府维护国家独立、主权、安全。中方愿同吉方一道，把握两国关系发展大势，推动中吉全面战略伙伴关系迈上新台阶。

习近平强调，中国正在加快构建新发展格局，持续推进更高水平对外开放，这将为包括吉尔吉斯斯坦在内的世界各国提供更多发展机遇。中吉要推动两国务实合作持续稳定发展，高质量共建“一带一路”，深化经贸、互联互通、农业等领域合作，确保重大合作项目顺利推进。中方鼓励中国企业赴吉投资兴业，欢迎吉尔吉斯斯坦扩大优质农产品等对华出口。双方要加强安全合作，维护好两国及本地区安全和稳定。中方愿为吉方抗击新冠肺炎疫情提供支持，深化疫苗等领域合作。

扎帕罗夫表示，吉方感谢中方为吉经济社会发展提供宝贵帮助并真诚支持吉方抗击新冠肺炎疫情。中国是吉方永远可以信赖的好邻居、好朋友、好伙伴。吉方坚定支持中方在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益问题上的立场，坚定恪守一个中国原则。吉方欢迎中国企业赴吉投资，愿同中方共同努力，推进铁路等大项目合作，高质量共建“一带一路”。习近平主席前不久在“达沃斯议程”对话会上就坚持多边主义、构建开放型世界经济提出的倡议主张十分重要，在当前形势下具有特殊现实意义。吉方愿同中方一道，推动构建人类命运共同体。相信在习近平主席坚强领导下，中国人民将取得更大成功。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)