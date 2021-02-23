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世行建议以色列向巴勒斯坦捐赠多余疫苗

2021年02月23日08:26 | 来源：新华网
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世界银行22日发布报告说，巴勒斯坦新冠疫苗接种计划面临3000万美元资金缺口，以色列应考虑向巴方捐赠多余疫苗。

巴勒斯坦民族权力机构打算经由世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）让20%的巴勒斯坦人接种疫苗，并希望通过后续采购使接种率达到60%。

世行估计，巴勒斯坦要实现60%人口接种总计需要花费约5500万美元，目前资金缺口为3000万美元。

“为确保接种工作取得成果，巴勒斯坦和以色列当局应当协调筹款、购买和分配安全且有效的新冠疫苗。”世行报告说，从人道主义角度考虑，以色列可以考虑捐赠已经订购但不会使用的多余疫苗。

巴勒斯坦本月启动接种，预计首批经由COVAX获得的疫苗将在数周内运抵。以色列、俄罗斯和阿拉伯联合酋长国已向巴方合计捐赠约3.2万剂疫苗，但这远不足以覆盖约旦河西岸和加沙地带520万巴勒斯坦民众。

路透社报道，一些巴勒斯坦民众和维权团体指认，以色列占领巴勒斯坦领土，却不把当地巴勒斯坦人列为接种对象。以色列官员则表示，根据奥斯陆和平协议，巴勒斯坦卫生部应当负责被占领土上巴勒斯坦人的疫苗接种。

以色列是全球新冠疫苗接种进度最快的国家之一。

按照巴勒斯坦卫生部和以色列防疫官员的说法，以方将给定期到以色列打工的10万巴勒斯坦人接种疫苗。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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