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古特雷斯强烈谴责联合国车队在刚果（金）遇袭事件

2021年02月23日08:22 | 来源：新华社
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新华社联合国2月22日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯22日通过发言人发表声明，强烈谴责联合国车队当天在刚果（金）遇袭并导致意大利大使等人死亡的事件。

声明说，古特雷斯向遇难者家属、意大利政府、刚果（金）政府表示最深切的慰问，同时对联合国世界粮食计划署的同事以及联合国驻刚果（金）的整个团队表示坚定的支持。

声明说，古特雷斯呼吁刚果（金）政府迅速调查这起针对联合国车队的“令人发指”的袭击事件，并将肇事者绳之以法。

声明表示，联合国将继续支持刚果（金）政府和人民为实现该国东部和平与稳定所做的努力。

据联合国网站报道，袭击事件发生在当地时间22日10时左右，造成意大利驻刚果（金）大使卢卡·阿塔纳西奥和世界粮食计划署一名刚果（金）籍工作人员等3人死亡，车队中另有随行人员受伤。目前尚无任何组织声称制造了这起袭击事件。

世界粮食计划署在一份声明中说，这支联合国车队当天从刚果（金）东部北基伍省首府戈马出发，计划参观戈马以北一所学校。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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