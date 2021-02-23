新华社莫斯科2月22日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科22日在俄南部城市索契举行会晤，讨论加强两国合作等问题。

据俄总统网站22日发布的公报，普京在会晤中表示，俄罗斯人和白俄罗斯人是两个很亲近的民族，两国拥有共同的语言、文化、宗教及历史，这些把两国人民联合在一起。俄白两国是战略协作伙伴、是盟友，两国在各领域相互支持，将加强在各领域的合作关系。

卢卡申科表示，俄向白俄罗斯提供的财政援助很及时、非常重要。白俄罗斯把这些资金投入生产、从俄罗斯采购原料和配件等，两国很多合作项目正在落实。

双方还讨论了新冠疫苗合作问题。卢卡申科说，俄罗斯生产的疫苗非常有效，得到很多国家承认。白俄罗斯将在俄罗斯提供的技术基础上生产疫苗。普京表示，俄白两国在共同抗疫方面的合作很成功，俄已向白俄罗斯提供生产疫苗的技术。

俄白两国于1999年12月签署成立联盟国家条约。条约规定，两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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