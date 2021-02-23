新华社日内瓦2月22日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞22日表示，一些高收入国家与新冠疫苗制造商之间的采购合同有损该组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），减少了该计划可采购的疫苗数量。

谭德塞当天在世卫组织记者会上表示，缺乏资金并不是当前抗击新冠大流行面临的唯一挑战。一些高收入国家与疫苗制造商签订的采购合同正在破坏COVAX的交易，减少了其可以采购的疫苗数量。

谭德塞说，即使有足够资金，但也只有在高收入国家配合且不损害COVAX已经完成和正在进行的交易的情况下，才有可能向贫困国家提供新冠疫苗。他呼吁所有国家、包括高收入国家立即分享疫苗，并呼吁疫苗制造商优先与COVAX签订合同，并大幅增加疫苗产量。

谭德塞当天在另一场会议上说，新冠疫情暴露了各国内部和各国之间的“断层、不平等、不公正和矛盾”。好消息是目前每周报告的新增确诊病例数已连续6周下降，死亡人数连续3周下降；同时，各国正在研发和批准安全有效的疫苗，让大家看到了遏制新冠疫情的希望。

他重申，迄今全球已经接种了约2亿剂新冠疫苗，但其中大部分发生在最富裕国家。因此，为实现疫苗公平分配这一当前“最高优先事项”，世卫组织及其合作伙伴将不遗余力。

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