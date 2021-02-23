意大利翁贝托一世长廊内景。

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法国薇薇安拱廊街主街。

本报记者 刘玲玲摄

墨西哥巴亚尔塔港海滨大道。

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优化购物环境、完善基础设施、挖掘文化底蕴、丰富商业业态、增加优质产品供给……步行街改造提升，顺应消费升级趋势。一些国家在步行街改造提升中塑造其文化特色，促进商业、旅游、文化深度融合

意大利翁贝托一世长廊

古老面貌与现代元素的统一

本报驻意大利记者 韩 硕

冬日的暖阳下，地中海的海风穿过意大利那不勒斯王宫广场，吹进翁贝托一世长廊。长廊外部设有4个巨大的入口拱门，内部两条步行街呈十字形交叉。透过泛着蔚蓝色的玻璃穹顶，阳光洒进步行街。始建于1887年的翁贝托一世长廊，是意大利最具代表性的商业步行街之一。

“壁画、雕塑、镀金装饰、马赛克，19世纪末典型的玻璃屋顶，颇有时空穿梭之感，仅需一点想象力，就能进入一个童话世界。”在那不勒斯国家考古博物馆专家、考古学家阿米莉亚·梅娜眼中，翁贝托一世长廊是最能感受古老那不勒斯文明的地方。

步行街两侧金色的欧式建筑上，随处可见精美雕像和生动壁画，恢弘大气。店面琳琅满目，复古而不失现代感，步行街里有邮局、药房、烟草店、票务中心等，奢侈品、香水、服装、美食、数码设备等商店，应有尽有。

19世纪初，步行街所在地还是一片荒废的区域，商业无序、治安混乱、恶性事件频发。19世纪末，那不勒斯市政府给整个街区建筑加盖了玻璃穹顶，将该地打造为一座大型艺术画廊。“20世纪以来，政府加强对翁贝托一世长廊的规划管理，除艺术商品外，越来越多的生活用品、服饰和美食也逐渐入驻，这里发展成了人声鼎沸的购物中心。”那不勒斯市政府城市规划负责人安德里亚·塞德奇表示。

安德里亚·塞德奇介绍说，数十年来长廊被不断翻新修补，包括重铺基石、对装饰雕像进行古典修复、对长廊建筑修缮装饰、对步行街中几处悬空独立的半身雕塑增加背景墙壁予以加固等。“长廊是商业街，也是历史文化遗产。我们要做的，是让这条历史悠久的步行街保持其原有的韵味和格调，实现文化、商业、旅游的融合发展。”

那不勒斯市政府还加强步行街的创意和便民建设。透明穹顶盖让人们在雨季依然可以拥有完美的购物体验，并且四季都能保证购物街的光线通透。当地政府还特意设计了方便残障人士穿行的设施和通道……

在那不勒斯人心目中，翁贝托一世长廊不仅是购物中心，还是不错的休闲去处。“这是那不勒斯的‘艺术集市’，也是‘历史客厅’，更是展现那不勒斯新艺术风格的聚集地。”那不勒斯市民洛里斯·加布里亚如是说。市民们来到长廊，购物之余，找一家雅致的咖啡馆、酒吧或餐馆，坐下来，点一杯饮品或当地甜点，获得身心的放松。

费德里卡·西诺里尼是步行街中一家咖啡馆的员工，在长廊工作已有4年。据他介绍，步行街管理方对商户有着严格要求，如咖啡桌椅不可占据步行街主干道以保证通道宽敞，店面保持整洁，服务人员着装需统一大方等。“在这里工作犹如置身历史长河，我喜欢这里。”

“我们需要平衡长廊的历史价值和商业社会功能，实现古老面貌和现代元素的有机统一。如每家商户需恪守文物保护规定，可以通过内部翻新和装饰等适应商业需要，但不得改动外观，即便是窗户颜色和外墙材质用料也不行。”安德里亚·塞德奇表示。

走出步行街，是那不勒斯的古城和历史文化中心，现代和古老在翁贝托一世长廊相得益彰。为方便购物，不远处的圣卡罗大街上便可看到公交车站和出租车站，通往城市的各个角落。

（本报罗马电）

法国薇薇安拱廊街

不同于大型商场的沉浸式体验

本报驻法国记者 刘玲玲

巴黎歌剧院不远处有一条名为薇薇安的拱廊街。廊街内各式店铺里常年亮着暖黄色灯光，华丽高雅的马赛克地板砖充满复古风情。廊街不长，各类具有个性化特点的小店林立，透过橱窗展示着巴黎的古老与独特，吸引着大批游客和文艺爱好者。

薇薇安拱廊街修建于1823年，由建筑师弗朗索瓦—雅克·德拉诺伊设计。遵循新古典主义设计理念，整条廊街造型优雅，装饰别出心裁，开设有服饰店、鞋店、酒庄、餐厅、书店等。位于巴黎皇家宫殿、证券交易所和林荫大道之间的区位优势，让这里曾经颇受青睐。1891年，一场大火曾使廊街“元气大伤”，且随着一些名店迁往香榭丽舍大街而逐渐淡出人们视线。

1974年，法国政府将薇薇安拱廊街列入历史古迹，并开始对其进行全方位修缮和改造。据法国廊街协会介绍，当年共有包括薇薇安拱廊街在内的7条廊街被列入巴黎市政府出资的修复项目中。按照项目要求，进行翻新和修复的廊街需遵循“修旧如旧”标准，尽可能保留或恢复建筑和装饰原有的样式，且在修复后必须向公众开放。

在随后近10年的时间里，专业团队对薇薇安拱廊街钢制骨架支撑的玻璃穹顶进行了修复和清洁，同时对廊街上的雕塑、墙画以及建筑细节按照早期风格予以修复，甚至对点缀在石柱间的海锚与丰收号角等装饰也进行了复原，廊街逐渐恢复了昔日风采。1986年，法国高级时装设计大师让—保罗·高缇耶和日本知名女装设计大师鸟居由纪在这里开设了自己的品牌服装店，薇薇安拱廊街一时名声大噪，引来众多高级定制品牌入驻。这里由此成为巴黎一处兼具时尚和艺术气息的文化商业街。

“这是一条连接历史和现代的步行街。”周末来这里逛街的巴黎人伊莎贝尔·德尼告诉本报记者，像薇薇安拱廊街这样的巴黎人文商业街将现代商业气息和法国古典历史文化氛围融为一体，是购物、散步和感受巴黎城市气息的好去处，带来不同于大型商场的沉浸式体验，对外国游客也极具吸引力。

在薇薇安拱廊街，既有历史近200年的茹索姆书店、巴黎百年制帽品牌等老字号，也有诸多新晋品牌；既有酒窖、餐馆、精致甜点店，也不乏香薰蜡烛店、纯手工艺折纸等特色商店……多元化的消费场景丰富了人们的购物体验，也满足了不同消费群体的多样需求。

薇薇安拱廊街深入挖掘历史人文内涵，向“时尚秀场”和“艺术展台”进一步升级。得益于在建立之初曾多次举办过高级时装秀的经历，薇薇安拱廊街如今也是许多品牌举行新品展示的首选地。“品牌效应”不仅吸引了更多的国际游客，也推动该廊街成为巴黎一张兼具艺术和商业价值的“城市名片”。2009年，薇薇安拱廊街成立了“薇薇安艺术长廊”，举办绘画、雕塑、摄影和设计等展览，为不同国家的艺术家和艺术爱好者们提供了交流互动的平台。

薇薇安拱廊街商人联合会主席维克多·格罗表示，巴黎现有10余条类似的廊街，每条街道都在发展和完善过程中形成了自身的“文化特色”。例如集邮爱好者的圣地全景廊街、法国诗人波德莱尔笔下多次提及的王子廊街等。“将历史、文化同商业元素结合，形成‘内核’多样的特色商业街，既能展示巴黎人的生活理念、吸引更多顾客，同时通过文化艺术与商业生活的融合也衍生出更多的消费业态，对就业、经济发展等都会起到促进作用。”

（本报巴黎电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)