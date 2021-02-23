新华社东京2月22日电 （记者华义）据日本媒体报道，22日从日本福岛县近海捕捞的一种鱼被检测出放射性物质超标，这是时隔约2年再次发现福岛近海捕捞的鱼放射性物质超标。

据日本广播协会电视台当天报道，此次被检出放射性物质超标的是一种学名为“许氏平鲉”的黑鱼，是当天在距离福岛县新地町海岸约8.8公里、水深24米的渔场捕获的，经检测其体内的放射性铯含量达到每千克500贝克勒尔，日本对食品中放射性物质含量的标准是不超过每千克100贝克勒尔。福岛县渔业协同组合联合会已暂停这种鱼上市销售。

福岛县已从去年2月25日起全面解除了捕捞鱼类的上市限制。目前尚不清楚此次近海鱼放射性物质超标是否受近期福岛附近海域地震影响。

13日晚，福岛县附近海域发生7.3级强震。据日本媒体20日报道，可能受地震影响，东京电力公司福岛第一核电站1号和3号机组安全壳内水位分别下降了几十厘米。但东京电力公司和日本政府监管部门称这并未对外界造成影响。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 17 版）

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