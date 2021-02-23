本报驻比利时记者 郑 彬

欧洲央行行长拉加德近日表示，欧洲央行将加快推动数字欧元建设，在未来5年内使数字欧元成为现实。欧洲央行与欧盟委员会发表联合声明称，数字欧元将作为实体货币的补充而非替代，有助于推动欧盟经济实现战略自主的目标，有效提升欧元的国际化程度。

欧洲央行将与欧盟委员会等相关机构组成联合工作组，进一步研究数字欧元在政策、法律和技术层面的可行性和具体设计方案，拟于今年夏季推出数字货币的实施计划。欧洲央行与欧盟委员会称，随着经济数字化进程的不断推进，特别是支付手段的快速发展以及加密资产的不断出现，发行央行主导的数字货币非常必要。

欧洲数字货币问题专家莎拉·艾伦认为，通过发行数字货币，欧洲央行可以建立更有效率、更具兼容性的金融市场，货币政策传导将更加精准有效。央行数字货币具有透明性等特点，将使政策制定者获得更为宏观的国际经济视角。

2019年底，欧洲央行宣布成立专门的央行数字货币工作组，并推出名为“欧洲链”的新概念项目，探索数字货币的匿名性问题及其实践。2020年10月，欧洲央行发布首份数字欧元报告，详细阐释了数字欧元的定义和技术方案，为数字货币项目的启动奠定了政策基础。去年7月，法国央行开始与欧洲清算系统、汇丰银行、法国兴业银行等多家机构合作，进行央行数字货币银行间结算测试。德国、荷兰、意大利等欧元区国家也加快推进相关研究。

分析认为，数字欧元的发展有助于欧盟应对数字化转型的挑战，确保欧盟更好地适应外部金融环境变化，在全球电子支付领域抢占领先地位。

在此前进行的民意调查中，数字欧元的隐私保护、安全性以及适用范围成为欧洲民众关心的问题。对此，欧洲央行数字欧元工作组负责人法比奥·帕内塔表示，数字欧元在应用中必须保护个人隐私，欧洲央行也将在数字货币设计过程中谨慎考虑金融稳定性、兼容性等方面的问题。欧盟委员会表示，数字欧元将结合数字支付的高效性与央行货币的安全性，降低数字时代支付体系的风险。

（本报布鲁塞尔2月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)