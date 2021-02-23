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“中国共产党的故事”新疆专题宣介会在乌鲁木齐举行

2021年02月23日07:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报乌鲁木齐2月22日电  （记者胡仁巴）中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会22日在乌鲁木齐市共同举办“中国共产党的故事”新疆专题宣介会，以“为了人民的美好生活”为主题，重点介绍新疆各族群众在以习近平同志为核心的党中央领导下，努力开拓进取、做好民族团结、争创美好生活的精彩故事。来自80多个国家的190多个政党或组织的310多位政党政要和知名人士通过视频方式参会。宣介会通过英语、法语、阿拉伯语等向全球进行网络直播。

　　新疆维吾尔自治区党委书记陈全国指出，中共十八大以来，在党中央坚强领导下，新疆维吾尔自治区党委坚持以人民为中心的发展思想，推动新疆经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感显著增强，天山南北呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面。陈全国同与会嘉宾共同分享了新疆脱贫攻坚、疫情防控、经济高质量发展、人民生活质量改善、民族团结进步、宗教和睦和顺、反恐和去极端化等7个方面的故事。他表示，新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福各族人民。

　　中联部部长宋涛表示，中国共产党带领全国各族人民为美好生活共同奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。国际上一些势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，炮制各种谎言谬论，企图抹黑和破坏新疆各族人民享受美好生活的权利，违背国际道义和人类良知，遭到中国各族人民的坚决反对和强烈谴责。中国共产党愿同世界各国政党深化治国理政经验交流，努力实现人民对美好生活的向往，推动构建人类命运共同体。

　　新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔和新疆各界群众代表还围绕守护人民健康安全、脱贫攻坚、民族团结等议题，向参会外宾交流分享新疆经济社会发展和各族民众幸福生活的故事，并回答了外宾就新疆发展经济、改善民生和维护民族团结等方面提出的近20个问题。

　　汤加议长法卡法努阿，巴基斯坦正义运动党领导人、国民议会副议长苏里，柬埔寨人民党中央常委、参议院第二副主席迪翁，印尼国民使命党总主席、人协副主席祖尔基弗利，多哥保卫共和联盟副主席、国民议会副议长伊卜拉希玛，摩洛哥公发党副总书记、众议院第一副议长欧姆拉尼，葡萄牙共产党中央委员、副议长菲利佩等政党政要表示，通过此次宣介会进一步了解到新疆各方面的发展成就，反对将人权政治化或搞人权“双重标准”，认为所谓中国新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”纯属谎言和虚假信息，试图颠倒黑白，误导国际社会认知。多国政党政要就反对以人权为借口干涉其他国家内政，反对恶意炒作和抹黑攻击达成共识。与会政党愿同中国共产党加强治国理政经验交流，促进各国务实合作，共同造福各国和各国人民。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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