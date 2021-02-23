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中美各界代表呼吁——

推动两国关系重回正轨

本报记者  高  石  胡泽曦
2021年02月23日07:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　2月22日，“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛在北京举行。该论坛由中国公共外交协会、北京大学、中国人民大学共同举办，中美双方各界人士通过线上线下相结合的方式，围绕“重塑政治互信”“重建经贸均衡”“重启人文交流”议题进行深入讨论。与会人士普遍认为，中美双方应该聚焦合作，有效管控分歧，确保中美关系保持健康稳定发展。

　　美国前财政部长保尔森表示，美国与中国必须找到避免冲突之道。美中应在疫情防控方面加强合作，特别是应该在新冠疫苗全球分配方面加大协调。在应对全球气候变化领域，美中应共同推动全球气候治理，提倡绿色发展，开发并推广绿色技术。

　　美国史带金融财团董事长兼首席执行官格林伯格指出，美中两国应该认识到，合作是解决双方分歧的最好方式。两国都有大量企业在对方国家运营，这为两国都带来了益处。

　　北京大学校长郝平表示，当前中美关系处于重要关口，推动两国关系健康稳定发展是两国人民和国际社会的共同希望。两国高校在应对气候变化、自然灾害、重大疾病等世界性难题方面，迫切需要加强合作。在中美关系发展的关键时期，两国高校应主动运用新技术，促进两国青年真诚交流，形成对和平、发展、平等、共享的共识，为两国关系的健康稳定发展打牢基础。

　　中国驻美国大使崔天凯表示，中美双方要准确理解和把握彼此战略意图，要真正了解并尊重彼此的历史文化和发展道路，要坦诚沟通，明确政策边界，从而有效管控分歧，聚焦合作。崔天凯强调，历史已经证明，一个健康稳定的中美关系符合两国人民和国际社会的共同利益。今后的历史如何书写，取决于我们今天怎么选择。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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