本报北京2月22日电 （记者高石、胡泽曦）国务委员兼外长王毅22日出席“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛开幕式并发表致辞。

王毅表示，习近平主席同拜登总统在除夕进行了首次通话，一致认为中美要增进相互了解，避免误解误判；要彼此坦诚相待，不搞冲突对抗；要畅通沟通渠道，推进交流合作。这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向。

王毅说，中美关系要拨乱反正，重回正轨，首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙，真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。希望美方顺应历史潮流，看清世界大势，摒弃各种偏见，避免无端猜忌，推动对华政策回归理性，实现中美关系健康稳定发展。

王毅就推动中美关系重回正轨提出四点建议：相互尊重，不干涉彼此内政；加强对话，妥善管控矛盾分歧；相向而行，重启两国互利合作；扫除障碍，恢复中美各领域交流。他表示，希望双方共同努力，推动中美关系这艘巨轮尽快回归健康发展的航道，驶入海阔天空的美好明天。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 04 版）

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