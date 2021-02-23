新华社纽约2月22日电 美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间22日16时24分（北京时间23日5时24分），美国累计新冠死亡病例超过50万例，达500071例，累计确诊病例28174133例。

数据显示，美国累计新冠死亡病例最多的州是加利福尼亚州，为49439例；其次是纽约州，为46917例；得克萨斯州累计死亡病例超过4.2万例，佛罗里达州超过3万例；宾夕法尼亚州、新泽西州和伊利诺伊州的累计死亡病例均超过2.2万例；俄亥俄州、佐治亚州、密歇根州的累计死亡病例均超过1.6万例。

美国累计新冠死亡病例数仍在持续攀升。数据显示，美国累计死亡病例于2020年5月27日超过10万例，9月22日超过20万例，12月14日超过30万例，2021年1月19日超过40万例。从10万例增加到20万例用时不到4个月，从20万例增加到30万例用时不到3个月，从30万例增加到40万例、从40万例增加到50万例均用时1个多月。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

(责编：胡永秋、杨光宇)