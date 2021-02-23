新华社乌兰巴托2月22日电（记者阿斯钢 苏力雅）由中国政府和中国人民解放军援助的新冠疫苗22日晚运抵蒙古国首都乌兰巴托成吉思汗国际机场，中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国副总理兼国家紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗等出席在机场举行的交接仪式。

阿玛尔赛汗在致辞中感谢中国政府和人民向蒙古国援助新冠疫苗。他说，蒙古国人民常说“邻里心灵相通，命运与共”，新冠疫情暴发以来，蒙中两国信息共享、相互支持，成为邻国合作抗疫的典范。中国政府和人民陆续向蒙方援助了口罩、防护服、呼吸机等多批医疗物资，为蒙古国抗疫提供了重要支持。相信此次中方援助的疫苗将助力蒙古国抗疫工作很快取得新成果、迈入新阶段。

柴文睿表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，新冠疫情发生以来，两国守望相助、携手抗疫，共同构建中蒙卫生健康共同体。当前全球疫苗供需十分紧张，中方在自身疫苗供应并不充裕的情况下，向蒙古国无偿援助新冠疫苗，这充分彰显了中蒙全面战略伙伴关系的高水平和两国人民的深厚情谊，相信这批疫苗能够助力蒙古国更好地应对疫情。中方将继续同蒙方共同努力，加强双方联防联控合作，共同夺取抗击疫情的最终胜利，为未来中蒙两国各领域合作结出更多硕果提供有力保障。

蒙古国卫生部22日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例55例，均为本土病例；累计确诊病例2693例，其中411例为境外输入病例；累计治愈病例1933例；累计死亡病例6例。为应对疫情，蒙古国政府正积极向国际社会寻求新冠疫苗，计划为全国60%的人口接种疫苗。

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