新华社内罗毕2月22日电（记者黎华玲）第五届联合国环境大会22日在肯尼亚首都内罗毕开幕，来自全球的政要、商界人士和民间机构代表“云聚”一堂，共议新冠疫情下的全球环境政策。

本届环境大会于22日至23日以线上会议形式召开，大会主题为“加大力度保护自然，实现可持续发展”。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，新冠疫情仍在全球肆虐，当下人类面临三重环境危机：气候变化、生物多样性丧失，以及每年导致约900万人死亡的环境污染问题。为实现联合国2030年目标，必须不遗余力地采取行动解决荒漠化、海洋垃圾、粮食和水安全问题。“我们必须把地球的生态健康放在制定计划和政策的核心位置。”

大会主席、挪威环境大臣洛特瓦能说，本届大会的一个核心内容是讨论如何让疫情后的社会恢复强劲活力。未来社会是否能抵御气候危机和致命病原体传播，关键在于政策和监管改革、充足的资金，以及技术和创新手段的运用。

联合国环境规划署执行主任安诺生表示，在社会经济和生态剧变的大背景下，第五届联合国环境大会的召开更具意义，与自然和谐共处是可持续发展的关键。

据了解，本届大会的一大亮点是各国部长和高级别代表参与的高级别讨论“领导力对话”，对话聚焦可持续发展的环境维度，着重讨论如何通过保护及恢复环境来重建更具复原力和包容性的后疫情世界。

联合国环境大会是全球环境问题的最高决策机制，其前身是联合国环境规划署理事会。2013年联合国大会通过决议，将环境规划署理事会升格为各成员国代表参加的联合国环境大会。首届联合国环境大会于2014年6月在内罗毕召开。

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