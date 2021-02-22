人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国秘书长：纵容疫苗民族主义就是罔顾人权

2021年02月22日23:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦2月22日电（记者聂晓阳）联合国秘书长古特雷斯22日在当天开幕的联合国人权理事会第46次会议上强调，新冠疫苗必须成为全球公共产品，让所有人都用得上、用得起，“维护疫苗公平就是维护人权，而纵容疫苗民族主义就是罔顾人权”。

　　古特雷斯表示，目前全球新冠疫苗接种工作未能确保公平。到目前为止，75%的疫苗都集中在仅仅10个国家。新冠疫情加深了原有分歧、脆弱性和不平等，同时也撕开了新的裂痕，尤其给妇女、少数群体、残疾人、难民、老人、移民和土著人造成严重损失。由于肆虐的疫情，全球性别平等方面取得的进步倒退了多年，极端贫困率几十年来首次上升。

　　古特雷斯强调：“这场大流行病昭示我们，人类大家庭乃至所有人权——包括公民、文化、经济、政治和社会权利——都相互关联、彼此相通。”

　　古特雷斯在致辞中还表示，联合国将进一步加大人权行动力度，并把重点放在消灭种族主义、歧视、仇外行为和铲除性别不平等领域。他表示，对死灰复燃的新纳粹主义、白人至上主义、出于种族主义和民族主义动机的恐怖主义等也必须加大打击力度。

　　在22日的会议上，第75届联合国大会主席博兹克尔指出，目前仍在肆虐的新冠疫情不仅是一场健康危机，也是一场人权危机。所有应对措施都必须确保以人权为中心，尤其是确保人人平等获得疫苗。联合国人权事务高级专员巴切莱特则表示，新冠疫情揭开人类不平等和各种歧视的面具，在疫情进入第二个年头之际，各国应致力于更具包容性的复苏重建，致力于消除一切形式的歧视。

　　联合国人权理事会第46次会议是该理事会历史上第一次纯虚拟形式的线上会议。会议计划持续到3月23日。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部