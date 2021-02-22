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日美三家航企暂停波音777运营

2021年02月22日18:24 | 来源：新华社
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新华社北京2月22日电（记者欧飒）继美国联合航空公司一架波音777-200型客机引擎故障后，日本国土交通省21日晚要求全日空航空公司和日本航空公司暂停运营这一机型。美联航当天也宣布，暂时停飞这一机型。

据日本广播协会网站报道，全日空航空公司有19架波音777-200型客机，日本航空公司有13架。这两家航空公司说，计划用其他机型替代波音777-200型客机，飞行计划不会受到影响。

美联航一架波音777-200型客机20日起飞后不久右侧引擎故障，迫使飞机紧急降落在科罗拉多州丹佛国际机场，所幸没有人员伤亡。飞机降落前，引擎在空中爆炸起火，引擎爆炸后的残片落在丹佛国际机场附近社区内。

美国联邦航空局事后发表声明说，事故客机引擎为加拿大普拉特－惠特尼飞机公司生产的PW4000型引擎，为波音777客机专用。声明说，依据初步信息得出结论，这一型号引擎独有的空心风扇叶片的检查周期应缩短。

美联航当天宣布，“主动”暂时停飞24架波音777客机，尽管它们原已排入飞行计划。

路透社援引美国联邦航空局数据报道，美联航是唯一一家使用波音777-200型客机的美国航空公司，日本和韩国也有航空公司使用这一机型。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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