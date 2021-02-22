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驻美大使崔天凯：中美关系亟待矫枉纠偏，处在重整出发的关口

2021年02月22日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻美国大使崔天凯参加“对话合作管控分歧—推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛。 图片来源：中国驻美国大使馆
中国驻美国大使崔天凯参加“对话合作管控分歧—推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛。 图片来源：中国驻美国大使馆

人民网华盛顿2月21日电 （记者李志伟）当地时间21日，中国驻美国大使崔天凯参加“对话合作管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛。崔天凯表示，中美关系亟待矫枉纠偏，处在重整出发的关口。崔天凯提出三点建议：中美双方要准确理解和把握彼此战略意图；要真正了解并尊重彼此的历史文化和发展道路；要坦诚沟通，明确政策边界，从而有效管控分歧，聚焦合作。

崔天凯在讲话中说，首先，中美双方要准确理解和把握彼此战略意图。心病还需心药医，美方一些人在看中国时恐怕要去一去心魔，从黑暗的屋子走出来见见阳光。不要臆测假想敌，制造“自我实现的预言”；不要抱守零和博弈的旧思维，沉溺修昔底德陷阱的“宿命”；更不能揣着明白装糊涂，将国内政治争斗甚至一己私利置于中美和平相处、世界共同发展的“大义”“大利”之上。总之，战略认知要正确，否则只会是用一个错误替代另一个错误。

崔天凯表示，其次，要真正了解并尊重彼此的历史文化和发展道路。美国常说以价值观立国，主张“人生而平等”。但美国有些人总是以自己定义的“民主”等价值观划线，凭自己的好恶和标准肆意给别国贴标签，甚至抱守“非我族类，其心必异”的心态去党同伐异、动辄制裁对抗，这恰恰是最典型的不民主。如果走向极端，势必成为种族主义和“丛林法则”。希望美国能端正心态，在国际上奉行各国“生而平等”的理念，学会同历史文化和道路制度与己不同的国家和平共处。

崔天凯强调说，最后，双方要坦诚沟通，明确政策边界，从而有效管控分歧，聚焦合作。有问题可以拿到桌面上来谈。首先是问题性质要分清，政策边界要明确，红线要划出来。在台湾、涉港、涉疆、涉藏等涉及中国主权和领土完整的问题上，中方没有退让余地，必须坚守红线。在尊重彼此核心利益的基础上，对于一时解决不了的分歧，要以建设性方式妥善管控、避免对抗。两国在各领域都要开展深入坦诚的对话，并在应对全球性挑战和国际地区问题上加强协调合作。

 

(责编：徐祥丽、刘慧)

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