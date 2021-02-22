新华社北京2月22日电 综合新华社驻维也纳记者于涛、驻德黑兰记者夏晨报道：国际原子能机构总干事格罗西21日在德黑兰会见伊朗官员，双方达成一项最长达三个月的临时技术协议，在此期间，国际原子能机构将继续其必要的核查和监督活动。

格罗西21日结束对伊朗为期两天的访问。他返回维也纳后对记者说，他与伊朗方面取得一个可接受的“合理结果”，双方达成一项临时技术协议，使得国际原子能机构能够继续在伊朗开展必要的核查工作，核查人员不会减少，突击飞行检查也仍然可以进行，但进入核设施的机会或将减少。这项临时技术协议有效期暂定不超过三个月，他希望届时可以达成一个更全面的协议。

格罗西当天分别会见伊朗原子能组织主席萨利希和伊朗外交部长扎里夫。会见结束后，伊朗原子能组织官方网站发布伊方与国际原子能机构的联合声明。声明说，双方达成一份符合伊朗议会法案的临时技术协议，国际原子能机构将在最长三个月时间内继续其必要的核查和监督活动。根据这份临时技术协议，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果三个月内美国解除对伊朗的制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。如果制裁届时没有解除，伊朗将销毁这些资料。

伊朗议会去年12月通过法案，要求政府如在一定期限内未发现对伊制裁“松动”，就应进一步突破伊核协议限制。扎里夫本月17日表示，根据这一法案，如果伊核协议相关方在规定时间内仍不履行协议义务，伊朗将从2月23日开始中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。但伊朗仍会遵守《不扩散核武器条约》及保障协定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。作为伊朗在伊核协议中所作承诺的一部分，伊朗按《不扩散核武器条约》附加议定书要求采取一些有关核活动的自愿措施，给予国际原子能机构更广泛监督伊朗核活动的权限。中止履行该议定书意味着这些措施将暂停。

(责编：艾雯、刘叶婷)