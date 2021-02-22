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阿根廷批准中国国药新冠疫苗紧急使用

2021年02月22日14:13 | 来源：新华社
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新华社布宜诺斯艾利斯2月21日电（记者倪瑞捷）阿根廷新任卫生部长卡拉·比索蒂21日签署一项决议，正式批准中国医药集团有限公司（国药集团）研发的新冠疫苗在阿根廷紧急使用。

阿根廷卫生部发言人表示，临床试验已经表明，中国国药集团研发的新冠疫苗是安全并且有效的。在阿根廷药品管理机构建议下，卫生部决定将该款中国疫苗纳入阿根廷新冠疫苗接种计划。

阿根廷总统费尔南德斯当日表示，阿根廷目前已有超过70万人接种了新冠疫苗，其中超过40万人接种了两剂疫苗。随着更多疫苗抵达，阿根廷的疫苗接种工作将会加速。

去年12月底，阿根廷正式在全国范围内启动新冠疫苗接种工作。截至目前，该国已经批准了由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗、俄罗斯研发的“卫星V”疫苗、英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发的新冠疫苗以及印度生产的Covishield疫苗。

阿根廷卫生部21日公布的疫情数据显示，该国较前一日新增确诊病例3709例，累计确诊2064334例；新增死亡77例，累计死亡51198例。目前阿根廷全国有3605名新冠患者在重症监护室接受治疗。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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