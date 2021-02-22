当地时间20日，津巴布韦总统姆南加古瓦在出席该国已故前副总警监姆波夫的葬礼时，通过津国家电视台发表讲话，再次对中国向津巴布韦援助新冠疫苗表示感谢。这也是本月12日以来，姆南加古瓦总统第5次在公开场合就疫苗援助向中国表示谢意。

姆南加古瓦说，本周早些时候，津巴布韦从中国获得了津方的第一批新冠疫苗，疫苗接种工作已于本周四正式启动。他强调，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加以及部分抗疫一线工作人员已经接种了这批由中国生产的新冠疫苗，这证明疫苗是安全有效的。他指出，当前，世界多国都需要新冠疫苗，而中国将津巴布韦放在第一批疫苗受援国中，津巴布韦称赞这样的人道主义关爱。

中国援助津巴布韦新冠疫苗当地时间15日清晨由津巴布韦政府专机运抵津首都哈拉雷，这是津巴布韦获得的首批新冠疫苗。据介绍，津政府还向中方购买了一批新冠疫苗，预计3月上旬运抵津巴布韦。此外，津方还将从俄罗斯、印度、英国等国家获得新冠疫苗。

津巴布韦正面临第二波新冠疫情的严重威胁。为应对疫情，津政府已筹集1亿美元资金，用于采购新冠疫苗，计划为全国60%的人口免费接种。据悉，津巴布韦将从22日起，在全国范围内开始疫苗接种。（总台记者 何绪）

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