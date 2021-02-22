人民网北京2月22日电 （记者高石、胡泽曦）2月22日，国务委员兼外长王毅出席“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛开幕式并发表致辞。

王毅表示，面对全球疫情、经济衰退、气候变化这样前所未有的共同挑战，人类社会应展现勇气、团结和责任。中美作为两个大国，首先应做好自己的事情，同时也要为人类共同利益开展合作，这是国际社会的期盼，也是大国应有的担当。习近平主席同拜登总统在除夕进行了首次通话，一致认为中美要增进相互了解，避免误解误判；要彼此坦诚相待，不搞冲突对抗；要畅通沟通渠道，推进交流合作。这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向，也为两国乃至世界传递了令人鼓舞的消息。

王毅说，过去几年，中美关系陷入建交以来最为困难的局面。其根源在于美国前政府出于自身政治需要，对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，借此出台的各种遏制打压行径，给两国关系造成了难以估量的伤害。中美关系要拨乱反正，重回正轨，首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙，真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。

王毅说，中国是始终坚持并发展人民民主的国家。民主是全人类的共同价值，实现民主没有固定模式，也不存在标准答案。真正的民主必须扎根本国土壤、服务本国人民。中国实行社会主义民主政治，坚持中国共产党领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，是一种全过程、最广泛的民主，体现了人民的意志、符合中国的国情，得到人民的拥护，为人类政治文明进步作出了独特和重要贡献。

中国是始终保护并促进人权发展的国家。中国奉行以人民为中心的理念，将生存权、发展权作为首要的基本人权，努力促进经济、社会、文化权利和公民政治权利全面协调发展。中华民族几千年历史上首次消灭了绝对贫困，新疆、西藏等少数民族聚居地区更是中国人权进步的典范。

中国是始终珍惜和捍卫世界和平的国家。中国的发展得益于世界和平，又通过自身发展回馈世界和平。我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地，倡导对话弥合分歧，谈判化解争端。我们无意输出意识形态，不做颠覆任何国家政权的事情，一直坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

中国是始终倡导和践行合作共赢的国家。我们坚持正确义利观，真心诚意帮助发展中国家，不附带任何政治条件，不把自己的意志强加于人。中国加紧构建新发展格局，深入推进高水平对外开放，将为世界各国提供更大市场空间，创造更多发展机遇。

中国是始终奉行和维护多边主义的国家。新中国恢复联合国合法席位50年来，我们捍卫联合国宪章的宗旨和原则，坚定推进国际关系民主化，从不搞针对特定国家的小圈子，从不在联合国授权外搞单边行动，以实际行动维护国际关系基本准则，维护广大发展中国家共同利益。

王毅表示，当前，美国新一届政府正在审视评估对外政策。希望美方顺应历史潮流，看清世界大势，摒弃各种偏见，避免无端猜忌，推动对华政策回归理性，实现中美关系健康稳定发展。50年前，中美领导人以非凡政治魄力共同打开关闭几十年的交往大门。50年后的今天，我们应本着对两国和世界负责任的态度，再次作出明智和正确的抉择。

王毅就推动中美关系重回正轨提出四点建议。

首先要相互尊重，不干涉彼此内政。中方一贯尊重美国人民的自主选择，无意挑战或取代美国，愿与美国和平共处，共同发展。希望美方也能够尊重中国的核心利益、民族尊严和发展权利，停止对中国共产党和中国政治制度的抹黑诋毁，停止纵容甚至支持“台独”分裂势力的错误言行，停止在香港、新疆、西藏等中国内部事务上损害中国主权和安全。

二要加强对话，妥善管控矛盾分歧。双方应按照两国元首除夕通话精神，切实从两国人民的根本福祉出发，以发展的眼光、开放的胸襟和包容的精神，激活或建立各领域、各层面的对话机制，就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题坦诚对话，准确把握彼此的政策意图，厘清中美关系的主要症结，探寻管控敏感问题、化解风险障碍的有效途径。中方愿与美方进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话。

三要相向而行，重启两国互利合作。面对此起彼伏的地区热点和层出不穷的全球性挑战，中美需要合作的领域不是变少了，而是更多了，可以合作空间不是变窄了，而是更宽了。双方比以往更有能力办成有利于两国和世界的大事。当前形势下，双方可由易到难，积极互动，积累善意。希望美方尽快调整政策，放弃对中国产品加征不合理关税，放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁，放弃对中国科技进步进行无理打压，为两国合作提供必要条件。抗击新冠疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏是眼下国际社会最紧迫的三大任务，中方愿意在这三个领域同美国协调政策，加强合作，携手为世界作出积极贡献。

四要扫除障碍，恢复中美各领域交流。两国民间交流不应受到政治关系起伏的左右。希望美方尽快解除对中方教育、文化、新闻、侨务等团体在美活动的各种限制，解除对美国地方政府及各界对华交往的阻吓，鼓励和支持两国恢复高校、研究机构、留学生等正常的人文交流项目。中方愿意相向而行，以开放态度共同为两国人民的相互往来营造良好环境。

王毅表示，中美关系的未来归根到底掌握在两国人民手中，中美关系的改善也始终离不开两国各界的支持推动。希望双方共同努力，推动中美关系这艘巨轮尽快回归健康发展的航道，驶入海阔天空的美好明天。

论坛由中国公共外交协会同北京大学、中国人民大学共同举办，协会会长吴海龙主持开幕式。中国驻美国大使崔天凯，清华大学战略与安全研究中心主任、外交部前副部长傅莹，北京大学校长郝平，美国前财政部长鲍尔森，美国亚洲协会会长陆克文，美国前贸易代表希尔斯，美国史带金融财团董事长兼首席执行官格林伯格等中美双方多位前政要、专家学者等各界代表出席，围绕“重塑政治互信”、“重建经贸均衡”、“重启人文交流”议题进行深入讨论。（完）

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