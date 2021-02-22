拜登批准得州进入“重大灾难状态”

当地时间2月20日，美国白宫发布声明，美国总统拜登已批准得克萨斯州进入“重大灾难状态”，并命令联邦政府提供援助，支持得州自2月11日冬季风暴以来的恢复工作。被批准进入“重大灾难状态”的地区将获得美国联邦政府的援助，地方政府可行使紧急权力，在灾难发生后维护生命、财产和公共健康。

声明提到，目前援助包括搭建临时房屋及提供房屋维修的款项、弥补未投保建筑损失的低成本贷款及其他帮助个人和企业主的恢复计划。声明还表示，如果其他州提出要求，并在进一步的损害评估中获得通过，还可能会有其他灾难状态的宣布。

超1500万人断水 约8.5万户居民仍断电

冬季风暴已在得州肆虐多天，据当地媒体报道，当地时间20日及未来几天，得州的气温将逐渐回升。不过目前，得州地区还是有超过1510万人面临供水中断，许多人家中水管冻裂。美国有线电视新闻网报道称，截至当地时间20日上午，得州仍有约8.5万户居民断电。在一些地区，很多居民家中已经断电多天。

得州一酒店发生火灾 水管被冻灭火受阻

水管被冻不仅仅影响居民的日常生活，还影响到了消防工作的进行。据美国广播公司20日报道，得克萨斯州基林市的一处酒店当地时间19日晚起火，火灾原因尚不明确。

当地消防部门表示，由于水管结冰，酒店自动喷水灭火系统失灵，消防员赶到后的灭火工作也受阻。火灾发生时酒店处于客满状态，但所幸的是大火只造成几人轻伤。

得州民众通过TikTok记录断水断电的生活

断水断电让得克萨斯州当地民众苦不堪言。有不少人通过社交媒体TikTok记录下了这段时间的生活。

据美国全国广播公司报道，冬季风暴的到来让奎尔曼一家猝不及防，由于先前并未准备柴火，且无法购买，他只能“就地取材”。

网友 马特·奎尔曼：现在我们被困在了家里，不得不拆毁我儿子的婴儿安全护栏（来点火取暖），因为现在屋子里只有10℃，而且现在处于停电状态，这是我们取暖的唯一方式。

除取暖之外，断水断电让不少人吃饭都成了难题，微波炉等厨房电器都无法使用。

网友 约翰逊：烤箱和微波炉都用不了了，我老婆是个很厉害的厨师，她很喜欢这些（厨具）但却用不了。

而这位网友则只能户外生火做饭了。

超市内几乎买不到任何食品

受低温及停电影响，得州食品供应链也受到冲击。全州范围内，一些超市因停电关门，部分居民不得不靠囤积的罐头食品度日。而不少继续营业的超市内却几乎买不到任何食品，工作人员也没有准备上货的迹象。

网友 蕾切尔·莫斯：超市里的所有东西都被抢空了。

水管冻裂 居民家里泛滥成灾

此外，有些地方水管被冻裂却得不到维修，不少公共场所和居民家里漏水严重。从这段视频中可以看出，这位居民家中犹如下雨一般。

有人表示，自己仿佛置身于电影《泰坦尼克号》的场景中。

居民饱受断电之苦 繁华地区却灯火通明

不少民众饱受断电之苦，但一些繁华地区的建筑物却灯火通明，与“黑灯瞎火”的居民区形成了鲜明的对比。

网友 布莱恩·拉布伦：猜一下现在谁还有电，是达拉斯市中心的每一栋建筑物，那些大楼现在都空着，但它们竟然还有供电。

得州民众寒风中排队抢购食品

2月20日，雪依然在下，奥斯汀市一家大型超市外排起了长队。为了购买食品和饮用水，上百位当地居民在寒风中一站就是两三个小时。然而，迎接他们的可能将是货架上少得可怜的食品。

奥斯汀居民：我开了两个半小时的车来到这里，太冷了，我觉得我会被冻伤。

奥斯汀居民：当我看到拐角处排的长队的时候，我就想我怕是等不到了。

奥斯汀居民：超市货架上空荡荡的，几乎没有什么蔬菜、水果。事实上，货架上根本啥都没有，所有冷冻食品都快被抢光了。食品库存越来越少，老天一直在下雪，我现在只想囤点货，不知道这场危机啥时候结束，所以我们只能多准备。

奥斯汀居民：为了买点吃的，我们得排队等两到三个小时，但排到我就所剩无几了。我一直在想接下来的几天该怎么办，供水依旧严重不足，情况变得越来越可怕了。

奥斯汀一杂货店老板：我们经历了最忙的几天，幸运的是，我们起码还有电。因为我家店就在一家医院附近，但是目前库存实在是太少了，人们最需要的食品，像是汤、蔬菜、肉类罐头等都没有了，货架上空荡荡的。

慈善组织：领救济人数翻倍 前景堪忧

美国一慈善组织得州地区负责人坦言，近期由于极寒风暴，领救济的人数猛增至之前的两倍之多，更糟糕的是，持续降雪道路湿滑，交通陷入瘫痪，食品供应链出现中断，他说，未来他们还能否为民众继续提供食物，情况不明朗。

某慈善组织得州地区负责人 埃里克·库珀：圣安东尼奥市还在为抗击新冠肺炎疫情挣扎，这场冬季风暴让领取救济食物的人，从之前每周6万人增至现在的每周12万人，现在路上行车非常不安全，食品供应链中断。虽然我们清楚目前有巨大的需求，但是让所有家庭获得急需的食物，已经变得非常困难，因此我们准备优先给那些断电的家庭提供吃的。

美国民众：政府的应对令人沮丧

面对肆虐多日的冬季风暴，被称为美国“能源心脏”的得克萨斯州却遭遇了“能源危机”。危机之下，得州政府因应对缓慢低效而饱受诟病。美国舆论指出，得州此次糟糕表现，正是因为美国各级政府面对灾害毫无准备而引起的。

在奥斯汀，在遭遇缺水断电等一连串困难后，居民难掩失望之情，批评政府以及供应商的所作所为完全是一场灾难性的失败。

声音来源：奥斯汀居民 伊莱恩：官方的回应令人沮丧，实际上加剧了焦虑，他们没有告诉我们任何实际的解决方案。

休斯敦贝勒医学院的医学副主任里奇娜·比塞特表示，冬季风暴为得州的医院带来了“令人痛苦的经历”。她指出，在冬季风暴来临之前，医院没有得到足够的指导，因此医院完全没有做好准备。

美媒：得州危机再次暴露美政府顽疾

《华盛顿邮报》刊文表示，此次得克萨斯州遭遇“能源危机”，其实早在多年前就有人向州政府提出过“升级电网应对严寒天气”的建议。然而得州政府并没有听取意见并付诸行动。

文章表示，得州的糟糕表现正是美国政府面对灾难应对不力的最新例证，这一问题在之前多次暴露，已成为长期困扰美国政府的顽疾。2005年“卡特里娜”飓风来袭时，美国政府就是准备不足、应对不力，造成巨大生命财产损失。而当新冠肺炎疫情在美暴发时，尽管专家多次向美国政府发出警告，然而美国政府还是反应迟缓，应对失当，外加时任美国领导层多次发表与科学相悖的言论，严重误导美国民众，最终导致美国至今仍深陷在疫情泥潭之中。

对此，文章认为，美国政府之所以一次次在同一个问题上跌倒却还不加以改正，原因在于许多美国官员认为，为防范危机进行投资几乎没有任何政治回报，特别是在政府预算吃紧的当下，他们根本就没有去主动应对危机的动力。

(责编：艾雯、刘叶婷)