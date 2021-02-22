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中欧贸易逆势前行活力足（专家解读）

受访专家：中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任  闫  瑾
2021年02月22日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴！”德国《明镜》周刊2月17日援引欧盟统计局最新报告称，2020年欧盟与中国和美国的贸易额分别为5860亿欧元和5550亿欧元。中国经济从新冠肺炎疫情危机中恢复的速度明显快于美国，为欧盟国家提供了众多抗疫产品。

法国24小时新闻台称，中国的优势地位源自经济活力，2020年一季度中国经济遭受疫情打击后迅速恢复动能，强劲的消费在去年年底表现甚至好于往年。

德新社称，中欧贸易在全球贸易的重要性不断提升。德国经济研究所公布的报告称，2020年，中国在世界货物贸易市场上的份额增加1.5个百分点，达到14.5%。德国及其他欧盟国家受益于与中国的贸易，尤其是德国汽车产业，其近4成的汽车产品面向中国市场。

2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球、世界经济陷入严重衰退，世界主要经济体除中国外，GDP皆为负增长，世界贸易额大幅度下降。在如此严峻的国际经济环境下，中欧贸易实现了双向正增长，中国首次成为欧盟最大贸易伙伴。这样的逆势增长成绩单，成为2020年世界经济和贸易发展中的一道亮丽风景线。

尤其值得一提的是，日夜奔跑在亚欧大陆上的“钢铁驼队”，生动诠释了疫情下中欧贸易的繁荣与活力。据中国国铁集团发布的消息，2020年中欧班列开行12406列，首破“万列”大关，同比增长50%，创造了新纪录。面对疫情冲击，铁路部门一方面严格执行防疫举措，另一方面积极提高运输效率，确保国际物流通道畅通。中欧班列发挥了国际铁路联运独特优势，大力承接海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用。

中欧贸易实现逆势增长，主要有以下几方面背景：

第一，中国疫情防控工作卓有成效。从2020年第二季度开始，中国经济实现正增长。中国经济的强劲复苏为中欧贸易增长奠定了坚实基础。欧盟统计局指出，在其前十大货物贸易伙伴中，欧盟去年仅与中国实现了贸易双向正增长。

第二，在疫情的冲击下，中国发挥了“世界工厂”的优势，展现出强大的制造能力。防疫物资、医疗器械等在中欧贸易中的份额大幅度增加。中国制造的韧性与活力推动中欧贸易实现增长。德国智库近日公布的一份报告称，2020年中国进一步巩固了其“世界出口冠军”的地位。

第三，欧美国家疫情形势普遍严峻，其生产恢复和贸易往来受到严重影响，欧美贸易出现严重萎缩。据欧盟统计局公布的数据，欧盟2020年对美出口下降8.2%至3530亿欧元，从美国的进口额下降13.2%至2020亿欧元。

第四，中国与中东欧国家贸易也实现逆势增长，为中国和欧盟经贸往来增添活力。据中国商务部统计，2020年中国与中东欧17国贸易额达到1034.5亿美元，首次突破千亿美元，增长8.4%，高于同期中国对外贸易增幅和中欧贸易的增幅。

疫情之下，中国与欧盟不断深化经贸合作，双边贸易规模稳步扩大，互利共赢的合作基础持续加强，为后疫情时代的欧洲经济复苏注入动力。一方面，中国强大的消费市场吸引更多欧洲产品在华销售。另一方面，中国经济的高质量发展，将给欧盟国家企业提供更多市场机遇和合作空间。2020年9月，中欧签署《中欧地理标志协定》，有利于双方的优质农产品更快捷地进入对方市场。2020年底，双方如期完成中欧投资协定谈判，将为中欧未来的相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有利的制度保障。中国欧盟商会最新的一份调查显示，超过60%的欧盟企业都表示他们愿意在中国增加投资。这都充分体现出了中欧经贸合作强劲的韧性、旺盛的活力和光明的前景。

中欧不仅在贸易领域存在重大共同利益，更在维护多边主义和自由贸易、支持经济全球等方面持有共同立场。中欧加强经贸合作，将进一步发挥“双引擎”作用，推动世界经济加快复苏，同时也是以实际行动维护世界多边贸易体系，表明只有坚持互利共赢、携手合作，才能有效应对疫情给人类社会带来的巨大挑战。

（本报记者  李嘉宝采访整理）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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