中国疫苗助力更多国家抗击新冠

秘鲁与从北非到安第斯山脉的发展中国家一道，指望中国提供帮助。对这些客户来说，在中国实验室研制、目前在全球分配的疫苗可能会解决一个大问题：当大国和富国在获取西方疫苗将他们推到后面时，如何给他们的人民接种疫苗。

批评者警告说，富国和穷国在疫苗获取方面可能存在巨大差距。世界银行表示，中小型发展中国家在达到“广泛”疫苗接种方面最终可能会落后于大型发展中国家和发达经济体6个月至1年。这种差距可能会使疫情——及其痛苦的经济影响——在这些国家肆虐的时间远远超过能够承受得起的时间。

中国国有的国药集团和民营的北京科兴已经开始在全球分发疫苗。科兴已经有了一批客户，包括印度尼西亚、巴西、泰国和土耳其。购买国药集团疫苗的国家更广泛，包括埃及、柬埔寨、塞内加尔和秘鲁。

——据美国《华盛顿邮报》

中国巩固出口世界冠军地位

根据德国慕尼黑经济研究所的数据，中国在2020年这个新冠肺炎疫情之年扩大了自己作为出口世界冠军的地位。慕尼黑经济研究所专家克里斯蒂安·格里梅说，去年，中国在世界货物贸易市场上的份额增加了1.5个百分点，达到14.5%，而美国的份额则下降约0.5个百分点至8.5%，德国下降0.1个百分点至8%。

在谈到中国的世界贸易地位越来越重要时，格里梅说：“中国在走出新冠肺炎疫情危机方面已明显领先于西方国家。此外，该国生产了许多在危机期间特别需要的商品——从口罩等防护品到笔记本电脑等居家办公辅助设备。”

鉴于德国在世界市场的份额基本保持稳定，格里梅指出，在西方各工业国中，德国的表现相对好一些。他说：“德国制造业也因为中国对机械和车辆等货物的订单增加而受益。”

——据德国《经济周刊》网站报道

中国黄金需求显著恢复

在黄金饰品最大消费国中国，黄金需求眼下正呈现出鲜明的回升态势。在全年黄金饰品销售最火爆的春节假期，中国国内金价甚至比国际金价更为强势，出现溢价现象。

根据最新统计，2020年下半年黄金饰品需求快速恢复至264吨，比2020年上半年增长了73%，复苏态势明显。2020年第四季度中国实际国内生产总值（GDP）同比增长6.5%，增幅高于2019年同期。2020年全年中国实现了2.3%的增长。

一家在香港和中国内地拥有数千家分店的珠宝集团，2020年第四季度中国内地现有门店的销售额同比增长12.2%。据该公司介绍，中国内地疫情形势已经大为好转，公司业务也保持了强劲反弹态势。

预计中国经济的改善势头未来还将继续。2月11日开始的春节长假也是全年珠宝首饰销售最为火爆的时节。各黄金制造商也早早行动起来，从1月份开始就在充实库存。

——据《日本经济新闻》报道

(责编：艾雯、刘叶婷)